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На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол - РИА Новости, 27.07.2022
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На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол
На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол - РИА Новости, 27.07.2022
На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол
Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:32
2022-07-27T12:32
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина выхватил коляску из рук женщины и вынул из нее ребенка. Через некоторое время к паре подбежали, предположительно, очевидцы и утихомирили нападавшего. Ребенка вернули женщине.По предварительной информации прокуратуры, инцидент произошел накануне на Чертановской улице. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения.Полиция подтверждает информацию о том, что мужчина "наносил телесные повреждения женщине, которая была с малолетним ребенком, находящимся в коляске". Гражданина доставили в отдел для разбирательств, от медосвидетельствования на опьянение он отказался."В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.)", - рассказали в пресс-службе.Протокол будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20220727/izbienie-1805266485.html
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происшествия, россия, москва
12:32 27.07.2022
 
На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол

Протокол о мелком хулиганстве составили на мужчину, избившего женщину на юге Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве
Сотрудник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина выхватил коляску из рук женщины и вынул из нее ребенка. Через некоторое время к паре подбежали, предположительно, очевидцы и утихомирили нападавшего. Ребенка вернули женщине.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
11:22
В Москве полуголый мужчина избил сожительницу на прогулке с сыном
По предварительной информации прокуратуры, инцидент произошел накануне на Чертановской улице. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения.
Полиция подтверждает информацию о том, что мужчина "наносил телесные повреждения женщине, которая была с малолетним ребенком, находящимся в коляске". Гражданина доставили в отдел для разбирательств, от медосвидетельствования на опьянение он отказался.
"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
Протокол будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
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