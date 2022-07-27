https://ria.ru/20220727/protokol-1805290879.html

На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол

На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол - РИА Новости, 27.07.2022

На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол

Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:32

2022-07-27T12:32

2022-07-27T12:32

происшествия

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802050321_0:0:2330:1310_1920x0_80_0_0_c9bcf74c1a7d6495f2182a929ebb4580.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина выхватил коляску из рук женщины и вынул из нее ребенка. Через некоторое время к паре подбежали, предположительно, очевидцы и утихомирили нападавшего. Ребенка вернули женщине.По предварительной информации прокуратуры, инцидент произошел накануне на Чертановской улице. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения.Полиция подтверждает информацию о том, что мужчина "наносил телесные повреждения женщине, которая была с малолетним ребенком, находящимся в коляске". Гражданина доставили в отдел для разбирательств, от медосвидетельствования на опьянение он отказался."В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.)", - рассказали в пресс-службе.Протокол будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20220727/izbienie-1805266485.html

https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805257247.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва