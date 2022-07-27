На мужчину, избившего женщину на юге Москвы, составили протокол
Протокол о мелком хулиганстве составили на мужчину, избившего женщину на юге Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве
Сотрудник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина выхватил коляску из рук женщины и вынул из нее ребенка. Через некоторое время к паре подбежали, предположительно, очевидцы и утихомирили нападавшего. Ребенка вернули женщине.
По предварительной информации прокуратуры, инцидент произошел накануне на Чертановской улице. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения.
Полиция подтверждает информацию о том, что мужчина "наносил телесные повреждения женщине, которая была с малолетним ребенком, находящимся в коляске". Гражданина доставили в отдел для разбирательств, от медосвидетельствования на опьянение он отказался.
"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
Протокол будет направлен в суд для рассмотрения по существу.