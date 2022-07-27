https://ria.ru/20220727/prostitutsiya-1805215465.html
СМИ: норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок
СМИ: норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок
В Норвегии проститутки стали выдавать себя за украинок, передает местная телекомпания NRK. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:12
2022-07-27T02:12
2022-07-27T02:12
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Норвегии проститутки стали выдавать себя за украинок, передает местная телекомпания NRK.На такой шаг, как утверждается в публикации, они идут ради дополнительного заработка, так как клиенты охотнее готовы платить, оправдываясь перед собой за такой поступок.Ранее NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы "выжить", а некоторые задумываются о проституции.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, норвегия, украина
СМИ: норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок
NRK: в Норвегии проститутки стали выдавать себя за украинок ради дополнительного заработка