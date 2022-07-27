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Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.07.2022
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Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"
Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.07.2022
Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"
Мэры семи небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с предложением ввести в строй трубопровод... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-27T22:48
2022-07-28T01:15
роберт хабек
германия
берген
евросоюз
северный поток — 2
северный поток
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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мэры семи небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с предложением ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", чтобы обеспечить энергетическую безопасность, передает агентство DPA со ссылкой на соответствующее письмо.Обращение поддержали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других населенных пунктов, в основном беспартийные политики. Письмо они направили премьер-министру земли Мекленбург — Передняя Померания и главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.Мэры призвали задействовать в связи с этим наряду с "Северным потоком — 1", прокачка по которому сократилась до 19,5 процента от мощности, "Северный поток — 2", который фактически заморожен. При этом Берлин ранее неоднократно отвергал возможность запуска "Северного потока — 2".Со вчерашнего дня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" снизились примерно до 20 процентов от общей проектной мощности трубопровода. Как пояснял "Газпром" в начале недели, на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.
https://ria.ru/20220726/evropa-1805187201.html
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роберт хабек, германия, берген, евросоюз, северный поток — 2, северный поток
22:48 27.07.2022 (обновлено: 01:15 28.07.2022)
 
Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"

DPA: главы семи городов немецкого Рюгена предложили задействовать "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая"
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мэры семи небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с предложением ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", чтобы обеспечить энергетическую безопасность, передает агентство DPA со ссылкой на соответствующее письмо.
Обращение поддержали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других населенных пунктов, в основном беспартийные политики. Письмо они направили премьер-министру земли Мекленбург — Передняя Померания и главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.

"Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным", — цитирует агентство письмо.

Мэры призвали задействовать в связи с этим наряду с "Северным потоком — 1", прокачка по которому сократилась до 19,5 процента от мощности, "Северный поток — 2", который фактически заморожен. При этом Берлин ранее неоднократно отвергал возможность запуска "Северного потока — 2".
Со вчерашнего дня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" снизились примерно до 20 процентов от общей проектной мощности трубопровода. Как пояснял "Газпром" в начале недели, на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.
Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 20:09
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы
 
Роберт ХабекГерманияБергенЕвросоюзСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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