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Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"

Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.07.2022

Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"

Мэры семи небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с предложением ввести в строй трубопровод... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-27T22:48

2022-07-27T22:48

2022-07-28T01:15

роберт хабек

германия

берген

евросоюз

северный поток — 2

северный поток

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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мэры семи небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с предложением ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", чтобы обеспечить энергетическую безопасность, передает агентство DPA со ссылкой на соответствующее письмо.Обращение поддержали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других населенных пунктов, в основном беспартийные политики. Письмо они направили премьер-министру земли Мекленбург — Передняя Померания и главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.Мэры призвали задействовать в связи с этим наряду с "Северным потоком — 1", прокачка по которому сократилась до 19,5 процента от мощности, "Северный поток — 2", который фактически заморожен. При этом Берлин ранее неоднократно отвергал возможность запуска "Северного потока — 2".Со вчерашнего дня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" снизились примерно до 20 процентов от общей проектной мощности трубопровода. Как пояснял "Газпром" в начале недели, на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.

https://ria.ru/20220726/evropa-1805187201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роберт хабек, германия, берген, евросоюз, северный поток — 2, северный поток