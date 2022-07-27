22:48 27.07.2022 (обновлено: 01:15 28.07.2022)
Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"
DPA: главы семи городов немецкого Рюгена предложили задействовать "Северный поток — 2"
На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мэры семи небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с предложением ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", чтобы обеспечить энергетическую безопасность, передает агентство DPA со ссылкой на соответствующее письмо.
Обращение поддержали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других населенных пунктов, в основном беспартийные политики. Письмо они направили премьер-министру земли Мекленбург — Передняя Померания и главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.
"Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным", — цитирует агентство письмо.
Мэры призвали задействовать в связи с этим наряду с "Северным потоком — 1", прокачка по которому сократилась до 19,5 процента от мощности, "Северный поток — 2", который фактически заморожен. При этом Берлин ранее неоднократно отвергал возможность запуска "Северного потока — 2".
Со вчерашнего дня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" снизились примерно до 20 процентов от общей проектной мощности трубопровода. Как пояснял "Газпром" в начале недели, на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.
Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.