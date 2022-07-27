https://ria.ru/20220727/polsha-1805267625.html

Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители

Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители - РИА Новости, 27.07.2022

Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители

Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50, заявил журналистам вице-премьер правительства... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:27

2022-07-27T11:27

2022-07-27T12:06

в мире

польша

южная корея

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50, заявил журналистам вице-премьер правительства республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак."Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское", - сказал Блащак.Он уточнил, что бронетехника начнет поступать в Войско польское уже в текущем году. "Польские солдаты должны иметь современное оружие, и такое оружие заказано. Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолеты", - сказал он."В рамках рамочного соглашения, которое было подписано, мы закажем 1000 танков К2, закажем более 600 гаубиц К9, мы закажем также три эскадрильи самолетов FA-50. Мы можем сказать, что, собственно говоря, уже заказали это оружие", - заявил министр.Блащак считает, что продолжающийся много лет конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей свидетельствует о высоком качестве южнокорейского вооружения. "Мы видим, что на современном поле битвы гигантскую роль имеют танковые войска и артиллерия. Отсюда и решение об усилении этих родов войск. Корейские танки, как и все корейское оружие – это оружие проверенное, так как Корея 70 лет готовится к войне", - сказал он.Министр также признал, что Польша хочет иметь бронетехнику в количестве, превышающем ее производственные возможности. "В случае гаубиц, то это конструкция очень похожая на польские Krab. Мы закажем в Польше так много Krab, как это возможно, так что все производственные возможности польских предприятий будут использованы, но наши потребности намного больше, чем производственные возможности", - сказал он.

https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html

https://ria.ru/20220622/oruzhie-1797332292.html

польша

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, южная корея, мариуш блащак