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Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители - РИА Новости, 27.07.2022
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Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители
Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители - РИА Новости, 27.07.2022
Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители
Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50, заявил журналистам вице-премьер правительства... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:27
2022-07-27T12:06
в мире
польша
южная корея
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50, заявил журналистам вице-премьер правительства республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак."Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское", - сказал Блащак.Он уточнил, что бронетехника начнет поступать в Войско польское уже в текущем году. "Польские солдаты должны иметь современное оружие, и такое оружие заказано. Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолеты", - сказал он."В рамках рамочного соглашения, которое было подписано, мы закажем 1000 танков К2, закажем более 600 гаубиц К9, мы закажем также три эскадрильи самолетов FA-50. Мы можем сказать, что, собственно говоря, уже заказали это оружие", - заявил министр.Блащак считает, что продолжающийся много лет конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей свидетельствует о высоком качестве южнокорейского вооружения. "Мы видим, что на современном поле битвы гигантскую роль имеют танковые войска и артиллерия. Отсюда и решение об усилении этих родов войск. Корейские танки, как и все корейское оружие – это оружие проверенное, так как Корея 70 лет готовится к войне", - сказал он.Министр также признал, что Польша хочет иметь бронетехнику в количестве, превышающем ее производственные возможности. "В случае гаубиц, то это конструкция очень похожая на польские Krab. Мы закажем в Польше так много Krab, как это возможно, так что все производственные возможности польских предприятий будут использованы, но наши потребности намного больше, чем производственные возможности", - сказал он.
https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html
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в мире, польша, южная корея, мариуш блащак
11:27 27.07.2022 (обновлено: 12:06 27.07.2022)
 
Польша заказала в Южной Корее танки, гаубицы и истребители

Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и истребители FA-50

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50, заявил журналистам вице-премьер правительства республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское", - сказал Блащак.
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Он уточнил, что бронетехника начнет поступать в Войско польское уже в текущем году. "Польские солдаты должны иметь современное оружие, и такое оружие заказано. Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолеты", - сказал он.
"В рамках рамочного соглашения, которое было подписано, мы закажем 1000 танков К2, закажем более 600 гаубиц К9, мы закажем также три эскадрильи самолетов FA-50. Мы можем сказать, что, собственно говоря, уже заказали это оружие", - заявил министр.
Блащак считает, что продолжающийся много лет конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей свидетельствует о высоком качестве южнокорейского вооружения. "Мы видим, что на современном поле битвы гигантскую роль имеют танковые войска и артиллерия. Отсюда и решение об усилении этих родов войск. Корейские танки, как и все корейское оружие – это оружие проверенное, так как Корея 70 лет готовится к войне", - сказал он.
Министр также признал, что Польша хочет иметь бронетехнику в количестве, превышающем ее производственные возможности. "В случае гаубиц, то это конструкция очень похожая на польские Krab. Мы закажем в Польше так много Krab, как это возможно, так что все производственные возможности польских предприятий будут использованы, но наши потребности намного больше, чем производственные возможности", - сказал он.
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В миреПольшаЮжная КореяМариуш Блащак
 
 
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