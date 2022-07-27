https://ria.ru/20220727/podschety-1805217748.html

СМИ: ЕК не показала дипломатам подсчеты, подтверждающие прогнозы по газу

СМИ: ЕК не показала дипломатам подсчеты, подтверждающие прогнозы по газу - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: ЕК не показала дипломатам подсчеты, подтверждающие прогнозы по газу

Европейская комиссия не ознакомила дипломатов с подсчетами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 миллиардов кубометров газа, вероятно, их никто РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:13

2022-07-27T02:13

2022-07-27T07:44

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Европейская комиссия не ознакомила дипломатов с подсчетами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 миллиардов кубометров газа, вероятно, их никто не проводил, сообщает европейское издание Politico.Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. Кроме того, они согласовали механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на топливо.Чиновники из Еврокомиссии, которые ссылаются на оценку Брюсселя, утверждают, что даже если страны-члены ЕС воспользуются исключениями, объемы сэкономленного газа будут "намного больше" 30 миллиардов кубометров. Этого якобы достаточно для прохождения средней зимы.Его коллега подтвердил, что никаких расчетов, подтверждающих эту оценку, никто не видел. Третий дипломат признал, что не знает, могут ли они чувствовать себя в безопасности в вопросе готовности к зиме, если "комиссия не может предоставить какие-либо показатели".Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 миллиардов кубометров при средней зиме, в 45 миллиардов — при более холодной. При этом показатель вырастет еще больше, если зима будет исключительно морозной, говорила она.В середине июня "Газпром" сократил прокачку топлива по магистрали примерно до 40 процентов мощности из-за задержки возвращения из ремонта турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить восстановленный агрегат в Германию для его дальнейшей передачи Москве. "Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины, вследствие чего поставки по трубопроводу с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть упадут до 20 процентов от номинальной мощности.Сокращение поставок и приостановка "Северного потока" на десять дней на техническое обслуживание вызвали ухудшение ситуации с дефицитом газа в Европе. Если в мае средние темпы закачки газа в европейские хранилища достигали 0,45 процентного пункта, то в последующие два месяца снизились до 0,37 и 0,36 процентного пункта соответственно, при этом Германия и Австрия в некоторые дни вынуждены были проводить отбор топлива из хранилищ. Стоимость газа на бирже в минувший вторник впервые с начала марта превысила отметку в 2,2 тысячи долларов, при этом цены продолжают расти.Президент России Владимир Путин ранее подробно разъяснил ситуацию с "Северным потоком" в условиях санкций. Он отметил, что в обычном режиме в поставках газа по трубопроводу используются шесть турбин Siemens, одна из которых является резервной, но сейчас работают только два агрегата. Однако в данный момент работоспособна только одна турбина, вторая остается в ФРГ, пока "Газпром" не получит документы на нее.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805162651.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805218450.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1805188902.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евросоюз, еврокомиссия, в мире