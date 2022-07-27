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Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки

Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки - РИА Новости, 27.07.2022

Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки

Рязанские волонтеры передали сладкие подарки для маленьких пациентов больницы Новой Каховки, а также доставили канцтовары для детских садов и школ, сообщило... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:07

2022-07-27T11:07

2022-07-27T11:07

общество

рязанская область

херсонская область

запорожская область

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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Рязанские волонтеры передали сладкие подарки для маленьких пациентов больницы Новой Каховки, а также доставили канцтовары для детских садов и школ, сообщило правительство региона."Волонтерами Рязанской области в детское отделение Новокаховской городской больницы (Херсонская область) переданы сладкие угощения... Также в Новую Каховку при участии волонтеров и общественных организаций региона доставлена очередная гуманитарная помощь от жителей Рязанской области. Для детских дошкольных учреждений и школ переданы альбомы для рисования, книги-раскраски, ватман и прочее", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html

рязанская область

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рязанская область, херсонская область , запорожская область