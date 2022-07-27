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Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки - РИА Новости, 27.07.2022
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Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки
Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки - РИА Новости, 27.07.2022
Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки
Рязанские волонтеры передали сладкие подарки для маленьких пациентов больницы Новой Каховки, а также доставили канцтовары для детских садов и школ, сообщило... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:07
2022-07-27T11:07
общество
рязанская область
херсонская область
запорожская область
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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Рязанские волонтеры передали сладкие подарки для маленьких пациентов больницы Новой Каховки, а также доставили канцтовары для детских садов и школ, сообщило правительство региона."Волонтерами Рязанской области в детское отделение Новокаховской городской больницы (Херсонская область) переданы сладкие угощения... Также в Новую Каховку при участии волонтеров и общественных организаций региона доставлена очередная гуманитарная помощь от жителей Рязанской области. Для детских дошкольных учреждений и школ переданы альбомы для рисования, книги-раскраски, ватман и прочее", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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общество, рязанская область, херсонская область , запорожская область
11:07 27.07.2022
 
Рязанские волонтеры передали подарки для детей Новой Каховки

Рязанские волонтеры передали подарки для маленьких пациентов больницы Новой Каховки

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Рязанские волонтеры передали сладкие подарки для маленьких пациентов больницы Новой Каховки, а также доставили канцтовары для детских садов и школ, сообщило правительство региона.
"Волонтерами Рязанской области в детское отделение Новокаховской городской больницы (Херсонская область) переданы сладкие угощения... Также в Новую Каховку при участии волонтеров и общественных организаций региона доставлена очередная гуманитарная помощь от жителей Рязанской области. Для детских дошкольных учреждений и школ переданы альбомы для рисования, книги-раскраски, ватман и прочее", - говорится в сообщении.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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