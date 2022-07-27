https://ria.ru/20220727/pivo-1805329530.html
Цифровую маркировку пива запустят с 1 апреля 2023 года
Цифровую маркировку пива запустят с 1 апреля 2023 года - РИА Новости, 27.07.2022
Цифровую маркировку пива запустят с 1 апреля 2023 года
Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:16
2022-07-27T14:16
2022-07-27T14:16
пиво
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
екатерина приезжева
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года, об этом говорится в протоколе совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции.Протокол был подписан директором департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатериной Приезжевой, исполнительным директором Ассоциации производителей пива Вячеславом Мамонтовым и председателем совета директоров ЦРПТ Михаилом Дубиным."С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках", - отмечается в документе.По словам Мамонтова, это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. "Озвученные сроки внедрения маркировки мы считаем реальными, продолжаем готовиться и ищем наилучшие технические решения", - добавил он.В середине июля оператор системы маркировки "Честный знак" ЦРПТ сообщил, что оснастит за свой счет пивную отрасль оборудованием для такой маркировки.Ранее Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года. При этом эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
https://ria.ru/20220724/alkogol-1804587135.html
https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пиво, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатерина приезжева
Цифровую маркировку пива запустят с 1 апреля 2023 года
Минпромторг и пивовары договорились начать цифровую маркировку пива с 1 апреля 2023 года
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года, об этом говорится в протоколе совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции.
Протокол был подписан директором департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга
РФ Екатериной Приезжевой
, исполнительным директором Ассоциации производителей пива Вячеславом Мамонтовым и председателем совета директоров ЦРПТ Михаилом Дубиным.
"С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках", - отмечается в документе.
По словам Мамонтова, это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. "Озвученные сроки внедрения маркировки мы считаем реальными, продолжаем готовиться и ищем наилучшие технические решения", - добавил он.
В середине июля оператор системы маркировки "Честный знак" ЦРПТ сообщил, что оснастит за свой счет пивную отрасль оборудованием для такой маркировки.
Ранее Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года. При этом эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.