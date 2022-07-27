https://ria.ru/20220727/pereprava-1805449433.html

В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу

В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу - РИА Новости, 27.07.2022

В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу

Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:32

2022-07-27T21:32

2022-07-27T21:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

украина

вооруженные силы украины

днепр (река)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Власти Херсонской области перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту из-за повреждений его пролетов после очередной атаки украинских войск. Власти пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области."Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.Также власти Херсонской области сообщили, что запустили катера для перемещения людей через Днепр.Катера запушены по двум маршрутам Голая Пристань (Гопри) и Олешки - Херсон, сообщается на сайте администрации.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220727/most-1805292168.html

херсонская область

херсон

украина

днепр (река)

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"Военными созданы переправы" – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост Атака на Антоновский мост в Херсоне не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты, сообщил РИА Новости замглавы администрации области. 2022-07-27T21:32 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, днепр (река)