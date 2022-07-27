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В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/pereprava-1805449433.html
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу - РИА Новости, 27.07.2022
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу
Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:32
2022-07-27T21:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Власти Херсонской области перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту из-за повреждений его пролетов после очередной атаки украинских войск. Власти пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области."Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.Также власти Херсонской области сообщили, что запустили катера для перемещения людей через Днепр.Катера запушены по двум маршрутам Голая Пристань (Гопри) и Олешки - Херсон, сообщается на сайте администрации.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220727/most-1805292168.html
херсонская область
херсон
украина
днепр (река)
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"Военными созданы переправы" – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост
Атака на Антоновский мост в Херсоне не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты, сообщил РИА Новости замглавы администрации области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, днепр (река)
21:32 27.07.2022
 
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу

В Херсоне в районе попавшего под обстрел Антоновского моста открыли паромную переправу

© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Власти Херсонской области перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту из-за повреждений его пролетов после очередной атаки украинских войск. Власти пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области.
"Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", - сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.
Также власти Херсонской области сообщили, что запустили катера для перемещения людей через Днепр.
Разрушенный автомобиль у моста через реку Днепр в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 12:35
Антоновский мост в Херсоне восстановят
Катера запушены по двум маршрутам Голая Пристань (Гопри) и Олешки - Херсон, сообщается на сайте администрации.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепр (река)
 
 
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