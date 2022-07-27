https://ria.ru/20220727/pereprava-1805449433.html
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу - РИА Новости, 27.07.2022
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу
Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:32
2022-07-27T21:32
2022-07-27T21:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Власти Херсонской области перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту из-за повреждений его пролетов после очередной атаки украинских войск. Власти пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области."Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.Также власти Херсонской области сообщили, что запустили катера для перемещения людей через Днепр.Катера запушены по двум маршрутам Голая Пристань (Гопри) и Олешки - Херсон, сообщается на сайте администрации.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220727/most-1805292168.html
херсонская область
херсон
украина
днепр (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803473239_0:0:872:654_1920x0_80_0_0_7d44909b5078d5fe0ebdbfa40dcc16e2.jpg
"Военными созданы переправы" – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост
Атака на Антоновский мост в Херсоне не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты, сообщил РИА Новости замглавы администрации области.
2022-07-27T21:32
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PT2M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, днепр (река)
В Херсоне в районе попавшего под обстрел моста открыли паромную переправу
В Херсоне в районе попавшего под обстрел Антоновского моста открыли паромную переправу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Власти Херсонской области
перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту из-за повреждений его пролетов после очередной атаки украинских войск. Власти пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области.
"Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона
с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", - сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.
Также власти Херсонской области сообщили, что запустили катера для перемещения людей через Днепр.
Катера запушены по двум маршрутам Голая Пристань (Гопри) и Олешки - Херсон, сообщается на сайте администрации.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России
.