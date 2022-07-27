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Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым - РИА Новости, 27.07.2022
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Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым
Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым - РИА Новости, 27.07.2022
Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что собирается на днях переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о задержанных в России американцах. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:39
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россия
сша
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что собирается на днях переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о задержанных в России американцах.По его словам, он планирует обсудить с главой МИД России судьбу американцев, арестованных в РФ.
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россия, сша, в мире, энтони блинкен, сергей лавров
21:39 27.07.2022 (обновлено: 21:52 27.07.2022)
 
Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым

Блинкен планирует на днях обсудить с Лавровым арестованных в России американцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что собирается на днях переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о задержанных в России американцах.
"В ближайшие дни я рассчитываю переговорить с министром иностранных дел России Лавровым", - сказал Блинкен на пресс-конференции в среду.
По его словам, он планирует обсудить с главой МИД России судьбу американцев, арестованных в РФ.
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РоссияСШАВ миреЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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