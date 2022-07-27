https://ria.ru/20220727/peregovory-1805450878.html

Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым

Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым - РИА Новости, 27.07.2022

Блинкен сообщил, что планирует на днях переговорить с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что собирается на днях переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о задержанных в России американцах. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:39

2022-07-27T21:39

2022-07-27T21:52

россия

сша

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что собирается на днях переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о задержанных в России американцах.По его словам, он планирует обсудить с главой МИД России судьбу американцев, арестованных в РФ.

https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html

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россия, сша, в мире, энтони блинкен, сергей лавров