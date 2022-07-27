13:50 27.07.2022 (обновлено: 16:14 27.07.2022)
Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь
Минобороны запустило регулярную паромную линию по Азовскому морю из Ейска в Мариуполь
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минобороны России запустило регулярное паромное сообщение между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве.
"В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь", — говорится в заявлении.
Маршрут будут использовать для доставки материалов, необходимых для восстановления инфраструктуры населенных пунктов в ДНР и ЛНР.
По запущенной линии уже прибыл первый паром с грузами.
Предполагается, что на первом этапе судно будет совершать один круговой рейс в сутки. В Мариуполе между тем продолжается создание всей необходимой инфраструктуры для обслуживания кораблей.
"Оборонлогистика" занимается доставкой грузов в интересах различных органов военного ведомства и организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
21 июля, 12:25Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят домаВоенно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.