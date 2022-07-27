https://ria.ru/20220727/parom-1805322060.html

Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь

Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь - РИА Новости, 27.07.2022

Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь

Минобороны России запустило регулярное паромное сообщение между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:50

2022-07-27T13:50

2022-07-27T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

мариуполь

ейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минобороны России запустило регулярное паромное сообщение между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве."В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь", — говорится в заявлении.Маршрут будут использовать для доставки материалов, необходимых для восстановления инфраструктуры населенных пунктов в ДНР и ЛНР.По запущенной линии уже прибыл первый паром с грузами.Предполагается, что на первом этапе судно будет совершать один круговой рейс в сутки. В Мариуполе между тем продолжается создание всей необходимой инфраструктуры для обслуживания кораблей."Оборонлогистика" занимается доставкой грузов в интересах различных органов военного ведомства и организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220718/mariupol-1803327304.html

https://ria.ru/20220711/poezd-1801604816.html

https://ria.ru/20220721/stroitelstvo-1803982796.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

ейск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск регулярного парома Ейск – Мариуполь. Кадры Минобороны Минобороны России сообщило о запуске регулярного парома Ейск (Россия) – Мариуполь (ДНР). Линию будут использовать для доставки грузов на восстановление инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и ЛНР. 2022-07-27T13:50 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, ейск, вооруженные силы украины