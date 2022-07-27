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Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/parom-1805322060.html
Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь
Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь - РИА Новости, 27.07.2022
Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь
Минобороны России запустило регулярное паромное сообщение между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:50
2022-07-27T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
ейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минобороны России запустило регулярное паромное сообщение между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве."В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь", — говорится в заявлении.Маршрут будут использовать для доставки материалов, необходимых для восстановления инфраструктуры населенных пунктов в ДНР и ЛНР.По запущенной линии уже прибыл первый паром с грузами.Предполагается, что на первом этапе судно будет совершать один круговой рейс в сутки. В Мариуполе между тем продолжается создание всей необходимой инфраструктуры для обслуживания кораблей."Оборонлогистика" занимается доставкой грузов в интересах различных органов военного ведомства и организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220718/mariupol-1803327304.html
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донецкая народная республика
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Запуск регулярного парома Ейск – Мариуполь. Кадры Минобороны
Минобороны России сообщило о запуске регулярного парома Ейск (Россия) – Мариуполь (ДНР). Линию будут использовать для доставки грузов на восстановление инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.
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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, ейск, вооруженные силы украины
13:50 27.07.2022 (обновлено: 16:14 27.07.2022)
 
Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь

Минобороны запустило регулярную паромную линию по Азовскому морю из Ейска в Мариуполь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минобороны России запустило регулярное паромное сообщение между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве.
"В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь", — говорится в заявлении.
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По запущенной линии уже прибыл первый паром с грузами.

"Сегодня первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров", — также утверждается в релизе.

Предполагается, что на первом этапе судно будет совершать один круговой рейс в сутки. В Мариуполе между тем продолжается создание всей необходимой инфраструктуры для обслуживания кораблей.
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Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольЕйскВооруженные силы Украины
 
 
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