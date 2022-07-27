19:04 27.07.2022 (обновлено: 19:07 27.07.2022)
Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, визит возможен в 2023 году, сообщил РИА Новости поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире. Понтифик ранее возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством.
"Папа не вступает в переговоры о том, когда он должен посетить Россию – это, прежде всего, вопрос внутренней политики. Он хочет посетить Россию, поспособствовать переговорному процессу, он всегда показывает и подчеркивает свой нейтралитет. Хотя всякие круги пытаются показать, что он политизирован, это совершенно не так. Мы принимаем посильное прямое участие, мы со Светланой занимаемся организацией этой поездки. Визит будет в этот период – скорее всего, в течение 2023 года", – сказал Севастьянов.
По его словам, визит может состояться после единого дня голосования, который пройдет в России 11 сентября 2022 года.
Ранее папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая проходит с 24 по 30 июля. Он добавил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сказал журналистам, что Кремль не знает о каких-либо предметных контактах насчет визита и что такая поездка должна прорабатываться на высшем уровне.