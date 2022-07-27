Рейтинг@Mail.ru
Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220727/papa-1805423411.html
Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м
Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м - РИА Новости, 27.07.2022
Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м
Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, визит возможен в 2023 году, сообщил РИА Новости поддерживающий контакт с понтификом... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:04
2022-07-27T19:07
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
сергей лавров
россия
москва
донбасс
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, визит возможен в 2023 году, сообщил РИА Новости поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире. Понтифик ранее возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством."Папа не вступает в переговоры о том, когда он должен посетить Россию – это, прежде всего, вопрос внутренней политики. Он хочет посетить Россию, поспособствовать переговорному процессу, он всегда показывает и подчеркивает свой нейтралитет. Хотя всякие круги пытаются показать, что он политизирован, это совершенно не так. Мы принимаем посильное прямое участие, мы со Светланой занимаемся организацией этой поездки. Визит будет в этот период – скорее всего, в течение 2023 года", – сказал Севастьянов.По его словам, визит может состояться после единого дня голосования, который пройдет в России 11 сентября 2022 года.Ранее папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая проходит с 24 по 30 июля. Он добавил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сказал журналистам, что Кремль не знает о каких-либо предметных контактах насчет визита и что такая поездка должна прорабатываться на высшем уровне.
https://ria.ru/20220708/papa-1801354259.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html
https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795120599.html
россия
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, сергей лавров, россия, москва, донбасс, религия
19:04 27.07.2022 (обновлено: 19:07 27.07.2022)
 

Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, визит возможен в 2023 году, сообщил РИА Новости поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире. Понтифик ранее возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 22:31
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе
"Папа не вступает в переговоры о том, когда он должен посетить Россию – это, прежде всего, вопрос внутренней политики. Он хочет посетить Россию, поспособствовать переговорному процессу, он всегда показывает и подчеркивает свой нейтралитет. Хотя всякие круги пытаются показать, что он политизирован, это совершенно не так. Мы принимаем посильное прямое участие, мы со Светланой занимаемся организацией этой поездки. Визит будет в этот период – скорее всего, в течение 2023 года", – сказал Севастьянов.
По его словам, визит может состояться после единого дня голосования, который пройдет в России 11 сентября 2022 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 09:11Специальная военная операция на Украине
Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине
Ранее папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая проходит с 24 по 30 июля. Он добавил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сказал журналистам, что Кремль не знает о каких-либо предметных контактах насчет визита и что такая поездка должна прорабатываться на высшем уровне.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 09:15Религия
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Пьетро ПаролинСергей ЛавровРоссияМоскваДонбассРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала