https://ria.ru/20220727/papa-1805423411.html

Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м

Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м - РИА Новости, 27.07.2022

Глава союза староверов: папа римский может приехать в Россию в 2023-м

Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, визит возможен в 2023 году, сообщил РИА Новости поддерживающий контакт с понтификом... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:04

2022-07-27T19:04

2022-07-27T19:07

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

сергей лавров

россия

москва

донбасс

религия

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, визит возможен в 2023 году, сообщил РИА Новости поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире. Понтифик ранее возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством."Папа не вступает в переговоры о том, когда он должен посетить Россию – это, прежде всего, вопрос внутренней политики. Он хочет посетить Россию, поспособствовать переговорному процессу, он всегда показывает и подчеркивает свой нейтралитет. Хотя всякие круги пытаются показать, что он политизирован, это совершенно не так. Мы принимаем посильное прямое участие, мы со Светланой занимаемся организацией этой поездки. Визит будет в этот период – скорее всего, в течение 2023 года", – сказал Севастьянов.По его словам, визит может состояться после единого дня голосования, который пройдет в России 11 сентября 2022 года.Ранее папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая проходит с 24 по 30 июля. Он добавил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сказал журналистам, что Кремль не знает о каких-либо предметных контактах насчет визита и что такая поездка должна прорабатываться на высшем уровне.

https://ria.ru/20220708/papa-1801354259.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html

https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795120599.html

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Никита Бизин

франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, сергей лавров, россия, москва, донбасс, религия