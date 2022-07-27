https://ria.ru/20220727/pandemiya-1805219511.html

Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии

Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии - РИА Новости, 27.07.2022

Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии

ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID через несколько месяцев, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:23

2022-07-27T03:23

2022-07-27T03:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID через несколько месяцев, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА Новости, что сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии."Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев", - сказал Альтштейн.

https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

коронавирус covid-19, воз