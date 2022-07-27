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Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии - РИА Новости, 27.07.2022
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https://ria.ru/20220727/pandemiya-1805219511.html
Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии
Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии - РИА Новости, 27.07.2022
Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии
ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID через несколько месяцев, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:23
2022-07-27T03:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID через несколько месяцев, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА Новости, что сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии."Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев", - сказал Альтштейн.
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коронавирус covid-19, воз
03:23 27.07.2022
 
Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии

Вирусолог Альтштейн: ВОЗ может объявить об окончании пандемии через несколько месяцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID через несколько месяцев, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА Новости, что сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 03:31Распространение коронавируса
Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
"Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев", - сказал Альтштейн.
 
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