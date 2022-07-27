https://ria.ru/20220727/ospa-1805396966.html
ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян
ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян - РИА Новости, 27.07.2022
ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян, заявил в среду... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:38
2022-07-27T17:38
2022-07-27T17:41
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оспа обезьян
тедрос адханом гебрейесус
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ЦЮРИХ, 27 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Он сообщил, что одна вакцина – MVA-BN – уже была одобрена для применения в Канаде, Евросоюзе и США, еще две вакцины – LC16 и ACAM2000 – также рассматриваются для использования."Однако у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться. Вот почему мы настоятельно призываем все страны, использующие вакцины, собирать и обмениваться важнейшими данными об их эффективности", - сказал глава ВОЗ на брифинге.Он добавил, что организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин. Глава ВОЗ также заявил о проблемах с доступностью вакцины MVA-BN."В мире в наличии около 16 миллионов доз MVA-BN. Большинство из них находится в расфасованном виде", - сказал он, добавив, что потребуется несколько месяцев, чтобы расфасовать препарат по ампулам.
https://ria.ru/20220727/vaktsinatsiya-1805385535.html
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в мире, здоровье - общество, канада, сша, воз, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус
17:38 27.07.2022 (обновлено: 17:41 27.07.2022)
ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян
ВОЗ пока не располагает данными об эффективности существующих вакцин против оспы обезьян