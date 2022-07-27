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Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам - РИА Новости, 27.07.2022
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Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам - РИА Новости, 27.07.2022
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам
Россия в конце июля передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:14
2022-07-27T09:14
в мире
россия
уганда
эфиопия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия в конце июля передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Роспотребнадзор продолжает оказывать поддержку странам-партнерам в противодействии распространению оспы обезьян. В конце июля тест-системы, произведённые ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Егпиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, уганда, эфиопия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
09:14 27.07.2022
 
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам

Роспотребнадзор: Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия в конце июля передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.
"Роспотребнадзор продолжает оказывать поддержку странам-партнерам в противодействии распространению оспы обезьян. В конце июля тест-системы, произведённые ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Егпиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго", - говорится в сообщении.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:03
Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян
 
В миреРоссияУгандаЭфиопияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
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