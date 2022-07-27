https://ria.ru/20220727/ospa-1805236195.html
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам - РИА Новости, 27.07.2022
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам
Россия в конце июля передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:14
2022-07-27T09:14
2022-07-27T09:14
в мире
россия
уганда
эфиопия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия в конце июля передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Роспотребнадзор продолжает оказывать поддержку странам-партнерам в противодействии распространению оспы обезьян. В конце июля тест-системы, произведённые ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Егпиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, уганда, эфиопия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам
Роспотребнадзор: Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам