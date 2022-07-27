https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

Американский офицер заявил, что Запад перестанет вооружать Украину осенью

Американский офицер заявил, что Запад перестанет вооружать Украину осенью - РИА Новости, 27.07.2022

Американский офицер заявил, что Запад перестанет вооружать Украину осенью

Западные страны могут прекратить поставки оружия Украине из-за растущего недовольства собственного населения, страдающего от последствий антироссийских санкций, РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:13

2022-07-27T16:13

2022-07-27T16:24

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Западные страны могут прекратить поставки оружия Украине из-за растущего недовольства собственного населения, страдающего от последствий антироссийских санкций, газового кризиса и затягивания конфликта. Об этом в статье для 19FortyFive пишет подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис."Все более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии. Отчасти в результате масштабных санкций, введенных против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. <…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины", — считает военный.По его мнению, если кризис продлится все лето и не кончится к зиме, его последствия для государств НАТО будут суровыми. С наступлением холодов население США и Евросоюза усилит давление на власти, чтобы они прекратили финансировать Киев и снабжать оружием ВСУ, прогнозирует Дэвис.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html

https://ria.ru/20220725/vsu-1804841805.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, джо байден, россия