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В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции - РИА Новости, 27.07.2022
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В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции
В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции
В Кремле считают, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:41
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молдавия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С другой стороны, конечно же, они принимают достаточно жесткие меры, тоже вряд ли укладывающиеся в понятие демократия, в отношении оппозиционных партий. Мы знаем, что началось с (экс-президентом Игорем) Додоном - это невозможно одобрять, потому что, конечно, это абсолютно противоречит самой идеи демократического процесса, демократической конкуренции политических сил", - сказал Песков журналистам.
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молдавия
12:41 27.07.2022 (обновлено: 12:48 27.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции

Песков: меры против оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия"

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С другой стороны, конечно же, они принимают достаточно жесткие меры, тоже вряд ли укладывающиеся в понятие демократия, в отношении оппозиционных партий. Мы знаем, что началось с (экс-президентом Игорем) Додоном - это невозможно одобрять, потому что, конечно, это абсолютно противоречит самой идеи демократического процесса, демократической конкуренции политических сил", - сказал Песков журналистам.
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