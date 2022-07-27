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В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции
В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции
В Кремле считают, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:41
2022-07-27T12:41
2022-07-27T12:48
молдавия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С другой стороны, конечно же, они принимают достаточно жесткие меры, тоже вряд ли укладывающиеся в понятие демократия, в отношении оппозиционных партий. Мы знаем, что началось с (экс-президентом Игорем) Додоном - это невозможно одобрять, потому что, конечно, это абсолютно противоречит самой идеи демократического процесса, демократической конкуренции политических сил", - сказал Песков журналистам.
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молдавия
12:41 27.07.2022 (обновлено: 12:48 27.07.2022)
В Кремле прокомментировали жесткие меры в Молдавии против оппозиции
Песков: меры против оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие "демократия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С другой стороны, конечно же, они принимают достаточно жесткие меры, тоже вряд ли укладывающиеся в понятие демократия, в отношении оппозиционных партий. Мы знаем, что началось с (экс-президентом Игорем) Додоном - это невозможно одобрять, потому что, конечно, это абсолютно противоречит самой идеи демократического процесса, демократической конкуренции политических сил", - сказал Песков журналистам.