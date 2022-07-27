https://ria.ru/20220727/oon-1805218301.html

Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН

Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН - РИА Новости, 27.07.2022

Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН

Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:36

2022-07-27T02:36

2022-07-27T09:49

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ООН, 27 июл – РИА Новости. Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.Ранее США отказали в визе директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить российскую делегацию на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат организации принять меры для урегулирования этой ситуации.Дипломат отметила, что у Москвы имеются "вполне конкретные претензии" к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".

https://ria.ru/20220726/vizy-1805172045.html

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Максим Горбачев

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