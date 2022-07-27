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Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН - РИА Новости, 27.07.2022
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН
Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:36
2022-07-27T02:36
2022-07-27T09:49
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.Ранее США отказали в визе директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить российскую делегацию на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат организации принять меры для урегулирования этой ситуации.Дипломат отметила, что у Москвы имеются "вполне конкретные претензии" к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".
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РИА Новости
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в мире, россия, швейцария, оон, сша, женева (город)
02:36 27.07.2022 (обновлено: 09:49 27.07.2022)
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН
Дипломат Тяжлова: Швейцария не выдает визы российским делегатам, которые едут в ООН
ООН, 27 июл – РИА Новости. Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.
Ранее США
отказали в визе директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить российскую делегацию на сессии рабочей группы открытого состава ООН
по международной информационной безопасности. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат организации принять меры для урегулирования этой ситуации.
"С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией", - сказала Тяжлова.
Дипломат отметила, что у Москвы имеются "вполне конкретные претензии" к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.
Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".