Рейтинг@Mail.ru
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/oon-1805218301.html
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН - РИА Новости, 27.07.2022
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН
Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:36
2022-07-27T09:49
в мире
россия
швейцария
оон
сша
женева (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
ООН, 27 июл – РИА Новости. Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.Ранее США отказали в визе директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить российскую делегацию на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат организации принять меры для урегулирования этой ситуации.Дипломат отметила, что у Москвы имеются "вполне конкретные претензии" к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".
https://ria.ru/20220726/vizy-1805172045.html
россия
швейцария
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, оон, сша, женева (город)
02:36 27.07.2022 (обновлено: 09:49 27.07.2022)
 
Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН

Дипломат Тяжлова: Швейцария не выдает визы российским делегатам, которые едут в ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 июл – РИА Новости. Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.
Ранее США отказали в визе директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить российскую делегацию на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат организации принять меры для урегулирования этой ситуации.

"С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией", - сказала Тяжлова.

Дипломат отметила, что у Москвы имеются "вполне конкретные претензии" к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.
Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 19:14
ООН работает с США над вопросом выдачи виз иностранным дипломатам
 
В миреРоссияШвейцарияООНСШАЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала