https://ria.ru/20220727/omsk-1805317042.html

В Омске нашли тело пропавшего ребенка

В Омске нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 27.07.2022

В Омске нашли тело пропавшего ребенка

Тело 11-летнего мальчика, который в Омске ушел гулять с друзьями и не вернулся, нашли в реке Омь, сообщила пресс-служба СУ СК по Омской области. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:38

2022-07-27T13:38

2022-07-27T14:26

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg

ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Тело 11-летнего мальчика, который в Омске ушел гулять с друзьями и не вернулся, нашли в реке Омь, сообщила пресс-служба СУ СК по Омской области.Ребенок накануне, около 14:00 по местному времени, ушел гулять с двумя ровесниками. К вечеру он не вернулся домой, родители пытались найти сына самостоятельно, но ночью мать обратилась в полицию.Ребенка искали более 100 волонтеров, силовики и водолазы.Как установило следствие, дети пошли на Омь, где во время купания мальчик утонул. Однако его товарищи, вернувшись домой, не рассказали ничего взрослым, опасаясь ответственности.Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20220727/novosibirsk-1805224833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия