https://ria.ru/20220727/omsk-1805317042.html
В Омске нашли тело пропавшего ребенка
В Омске нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 27.07.2022
В Омске нашли тело пропавшего ребенка
Тело 11-летнего мальчика, который в Омске ушел гулять с друзьями и не вернулся, нашли в реке Омь, сообщила пресс-служба СУ СК по Омской области. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
2022-07-27T14:26
происшествия
россия
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ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Тело 11-летнего мальчика, который в Омске ушел гулять с друзьями и не вернулся, нашли в реке Омь, сообщила пресс-служба СУ СК по Омской области.Ребенок накануне, около 14:00 по местному времени, ушел гулять с двумя ровесниками. К вечеру он не вернулся домой, родители пытались найти сына самостоятельно, но ночью мать обратилась в полицию.Ребенка искали более 100 волонтеров, силовики и водолазы.Как установило следствие, дети пошли на Омь, где во время купания мальчик утонул. Однако его товарищи, вернувшись домой, не рассказали ничего взрослым, опасаясь ответственности.Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, россия
13:38 27.07.2022 (обновлено: 14:26 27.07.2022)
В Омске нашли тело пропавшего ребенка
Водолазы обнаружили тело пропавшего в Омске 11-летнего мальчика
ОМСК, 27 июл — РИА Новости.
Тело 11-летнего мальчика, который в Омске ушел гулять с друзьями и не вернулся, нашли в реке Омь, сообщила
пресс-служба СУ СК по Омской области.
"Водолазом в реке найдено тело пропавшего. <...> Расследование продолжается", — говорится в релизе.
Ребенок накануне, около 14:00 по местному времени, ушел гулять с двумя ровесниками. К вечеру он не вернулся домой, родители пытались найти сына самостоятельно, но ночью мать обратилась в полицию.
Ребенка искали более 100 волонтеров, силовики и водолазы.
Как установило следствие, дети пошли на Омь, где во время купания мальчик утонул. Однако его товарищи, вернувшись домой, не рассказали ничего взрослым, опасаясь ответственности.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.