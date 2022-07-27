https://ria.ru/20220727/okeanarium-1805281707.html

Во Владивостоке проверят океанариум после сообщений о больных животных

Во Владивостоке проверят океанариум после сообщений о больных животных - РИА Новости, 27.07.2022

Во Владивостоке проверят океанариум после сообщений о больных животных

Специалисты Росприроднадзора и Россельхознадзора проверят условия содержания животных в Приморском океанариуме во Владивостоке, о заболевании которых сообщили в РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:08

2022-07-27T12:08

2022-07-27T12:08

туризм

приморский край

приморский океанариум

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

русский (остров)

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора и Россельхознадзора проверят условия содержания животных в Приморском океанариуме во Владивостоке, о заболевании которых сообщили в соцсетях, информирует Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.Ранее в социальных сетях появилась информация, что животные в Приморском океанариуме, что находится на острове Русский, болеют, нарушены правила их содержания. В самом океанариуме агентству опровергали информацию о заболеваниях животных, отмечая, что все они находятся под наблюдением ветеринаров и здоровы. Там уточняли, что выступления в дельфинарии остановлены из-за гормонального всплеска у моржа Миши. Минобрнауки России сообщило, что на данный момент информация о нарушениях в Приморском океанариуме не подтвердилась, но запущена проверка. Процедура находится на личном контроле амурского бассейнового природоохранного прокурора.

https://ria.ru/20220524/vladivostok-1789694088.html

приморский край

русский (остров)

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приморский край, приморский океанариум, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), русский (остров), новости - туризм