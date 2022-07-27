https://ria.ru/20220727/obvineniya-1805218652.html

Представитель России осудила в ООН обвинения в киберагрессии

Представитель России осудила в ООН обвинения в киберагрессии - РИА Новости, 27.07.2022

Представитель России осудила в ООН обвинения в киберагрессии

Представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, призвала не... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:51

2022-07-27T02:51

2022-07-27T02:51

россия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b63a97168e44e78bc67ecb67d37cff84.jpg

ООН, 27 июл – РИА Новости. Представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, призвала не обвинять голословно Москву в киберагрессии.По ее словам, страны, которые выступают на заседании с голословными обвинениями в адрес России, сами же попустительствуют наращиванию наступательного киберпотенциала."Достаточно вспомнить о недавних киберучениях Locked Shields под эгидой Центра передового опыта НАТО, расположенного в Эстонии. Известно, что в ходе подобных мероприятий отрабатываются сценарии боевого применения информационно-коммуникационных технологий. Характерно, что на данные учения впервые была приглашена Украина, которая не является членом альянса", - указала она."В этой связи призываем прекратить искажать факты о реальных инициаторах милитаризации информационного пространства и тратить ценное время переговоров на безосновательные выпады", - заявила Тяжлова.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789221773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, оон, в мире