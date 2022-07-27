Представитель России осудила в ООН обвинения в киберагрессии
Представитель России Тяжлова призвала в ООН не обвинять голословно Москву в киберагрессии
© Depositphotos / HayDmitriyПрограммирование
© Depositphotos / HayDmitriy
Программирование. Архивное фото
ООН, 27 июл – РИА Новости. Представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, призвала не обвинять голословно Москву в киберагрессии.
"Призываем отдельных участников нашей дискуссии воздержаться от бесцеремонных обвинений России в киберагрессии. В случае имеющихся обеспокоенностей любое государство может напрямую обратиться в адрес российских компетентных структур", - сказала Тяжлова.
По ее словам, страны, которые выступают на заседании с голословными обвинениями в адрес России, сами же попустительствуют наращиванию наступательного киберпотенциала.
"Достаточно вспомнить о недавних киберучениях Locked Shields под эгидой Центра передового опыта НАТО, расположенного в Эстонии. Известно, что в ходе подобных мероприятий отрабатываются сценарии боевого применения информационно-коммуникационных технологий. Характерно, что на данные учения впервые была приглашена Украина, которая не является членом альянса", - указала она.
"В этой связи призываем прекратить искажать факты о реальных инициаторах милитаризации информационного пространства и тратить ценное время переговоров на безосновательные выпады", - заявила Тяжлова.