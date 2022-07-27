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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:43

2022-07-27T15:43

2022-07-27T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 14.59 войска Украины выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой в ДНР.

https://ria.ru/20220727/shturmoviki-1805222785.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс