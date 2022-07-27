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При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805283223.html
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.07.2022
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:08
2022-07-27T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
жкх
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов по улице Коммунальной ранение получил мирный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, жкх, ситуация в днр и лнр
12:08 27.07.2022 (обновлено: 12:09 27.07.2022)
 
При обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель

ДНР: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрелов по улице Коммунальной ранение получил мирный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЖКХСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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