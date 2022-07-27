Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805245335.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и дважды Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня и семь снарядов калибром 152... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:04
2022-07-27T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и дважды Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО; 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду несколько раз обстреляли Донецк, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220727/gorlovka-1805250254.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:0:1059:795_1920x0_80_0_0_5d0370d401a622bd8a3a4afbd0c7f8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
10:04 27.07.2022 (обновлено: 10:31 27.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку ракетами и снарядами калибра 152 миллиметра

© Фото : СЦКК ДНРДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и дважды Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО; 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
10:22Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду несколько раз обстреляли Донецк, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала