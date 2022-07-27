https://ria.ru/20220727/obstrel-1805245335.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и дважды Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня и семь снарядов калибром 152... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:04
2022-07-27T10:04
2022-07-27T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и дважды Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО; 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду несколько раз обстреляли Донецк, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220727/gorlovka-1805250254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
10:04 27.07.2022 (обновлено: 10:31 27.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку ракетами и снарядами калибра 152 миллиметра