https://ria.ru/20220727/obstrel-1805229760.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:18

2022-07-27T08:18

2022-07-27T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

доломитное

днр

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1805123447.html

доломитное

украина

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Варвара Скокшина

в мире, доломитное, днр, украина