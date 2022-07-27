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Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 27.07.2022
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https://ria.ru/20220727/obstrel-1805229760.html
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:18
2022-07-27T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
доломитное
днр
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220726/obstrel-1805123447.html
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в мире, доломитное, днр, украина
08:18 27.07.2022 (обновлено: 08:27 27.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, пострадавшего в результате обстрела
Машина МЧС ДНР возле дома, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина МЧС ДНР возле дома, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДоломитноеДНРУкраина
 
 
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