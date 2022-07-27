https://ria.ru/20220727/obstrel-1805226170.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T07:25

2022-07-27T07:25

2022-07-27T07:31

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что в 7.10 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка со стороны населенного пункта Георгиевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220727/obstrely-1805225595.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина