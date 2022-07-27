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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022
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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:25
2022-07-27T07:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что в 7.10 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка со стороны населенного пункта Георгиевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220727/obstrely-1805225595.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:25 27.07.2022 (обновлено: 07:31 27.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 7.10 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка со стороны населенного пункта Георгиевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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