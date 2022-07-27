07:25 27.07.2022 (обновлено: 07:31 27.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку
Разбитое окно дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 7.10 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка со стороны населенного пункта Георгиевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.