https://ria.ru/20220727/obse-1805461684.html

БДИПЧ дискредитирует ОБСЕ русофобскими заявлениями, заявили в МИД

БДИПЧ дискредитирует ОБСЕ русофобскими заявлениями, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2022

БДИПЧ дискредитирует ОБСЕ русофобскими заявлениями, заявили в МИД

Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) дискредитирует своими русофобскими заявлениями не только саму исполнительную структуру... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:08

2022-07-27T23:08

2022-07-27T23:10

в мире

россия

обсе

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бюро по демократическим институтам и правам человека

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) дискредитирует своими русофобскими заявлениями не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и организацию в целом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный доклад "О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине".По оценке Захаровой, в докладе отражено "нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий".Дипломат отметила, что документ представляет собой подборку данных других международных структур, а интервью, содержащиеся в нем, являются "пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц". По ее словам, такого рода информация должна быть получена "из первых рук".Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Бюро явно с симпатией относятся к украинским националистам, "называя УПА*, признанную Нюрнбергским трибуналом преступной, "украинской патриотической армией".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220705/obse-1800429351.html

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в мире, россия, обсе, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бюро по демократическим институтам и правам человека, ситуация в днр и лнр