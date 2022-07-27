23:08 27.07.2022 (обновлено: 23:10 27.07.2022)
БДИПЧ дискредитирует ОБСЕ русофобскими заявлениями, заявили в МИД
Захарова заявила, что руководство БДИПЧ дискредитирует ОБСЕ русофобскими заявлениями
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) дискредитирует своими русофобскими заявлениями не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и организацию в целом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На этом фоне с растущим разочарованием приходится констатировать, что руководство БДИПЧ, невзирая на свой мандат, все стремительнее скатывается на русофобские рельсы, дискредитируя не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и Организацию в целом", - отметила дипломат в своем официальном комментарии, размещенном на сайте МИД России.
Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный доклад "О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине".
По оценке Захаровой, в докладе отражено "нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий".
Дипломат отметила, что документ представляет собой подборку данных других международных структур, а интервью, содержащиеся в нем, являются "пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц". По ее словам, такого рода информация должна быть получена "из первых рук".
Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Бюро явно с симпатией относятся к украинским националистам, "называя УПА*, признанную Нюрнбергским трибуналом преступной, "украинской патриотической армией".
* Экстремистская организация, запрещенная в России