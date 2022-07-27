https://ria.ru/20220727/novosibirsk-1805343786.html

СК в Сибири проверит данные о бездействии полиции из-за угроз девушке

СК в Сибири проверит данные о бездействии полиции из-за угроз девушке - РИА Новости, 27.07.2022

СК в Сибири проверит данные о бездействии полиции из-за угроз девушке

Следователи СК в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что родственники убитой 17-летней девушки сообщали в полицию о поступающих ей угрозах, но не... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:58

2022-07-27T14:58

2022-07-27T15:45

происшествия

новосибирск

россия

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проверят информацию СМИ о том, что родственники убитой 17-летней девушки сообщали в полицию о поступающих ей угрозах, но не получили реакции, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области.Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города – по данным СК, он нанес не менее 15 ударов ножом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что родственники убитой девушки, обнаруженной на улице Лесосечной города Новосибирска, ранее неоднократно сообщали об угрозах от подозреваемого в органы полиции. При этом указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, в этой связи в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.На распространенном Следственным комитетом видеоролике мужчина признается в убийстве. На вопрос о том, кого он убил, отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож. По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес девушке "не менее 15 ударов ножом в различные части тела". Она скончалась на месте.По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около девяти утра (05.00 мск) в среду сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской.Советский районный суд Новосибирска в четверг рассмотрит ходатайство следователя СК РФ об аресте молодого человека.Как сообщает МВД, с ноября прошлого года по июнь нынешнего в полицию от матери девушки поступило три заявления о "противоправных действиях задержанного гражданина". Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, а в одном из заявлений сообщалось о нанесении девушке телесных повреждений."Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились подразделением участковых уполномоченных полиции, по всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Надзорным органом принятые решения утверждены", - говорится в сообщении новосибирского главка МВД.

https://ria.ru/20220725/ubiystvo-1804686421.html

https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804597872.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)