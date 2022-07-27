https://ria.ru/20220727/neft-1805383483.html

СМИ раскрыли детали готовящихся санкций G7 против российской нефти

СМИ раскрыли детали готовящихся санкций G7 против российской нефти - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ раскрыли детали готовящихся санкций G7 против российской нефти

Страны G7 намерены установить ограничения на цены российской нефти таким образом, чтобы они были выше себестоимости добычи, но намного ниже нынешней рыночной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:58

2022-07-27T16:58

2022-07-27T17:20

экономика

нефть

владимир путин

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Страны G7 намерены установить ограничения на цены российской нефти таким образом, чтобы они были выше себестоимости добычи, но намного ниже нынешней рыночной цены, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник.Высокопоставленный чиновник в G7 также отметил, что к этому вопросу пытаются привлечь Индию и Китай, так как они заинтересованы в снижении стоимости импортируемой нефти, а ряд стран Азии выразили интерес в "присоединении к коалиции" или лучшем понимании установления потолка цен для переговоров с Россией по будущим контрактам."Страны G7 хотят, чтобы цена на российскую нефть была установлена покупателями на уровне выше стоимости российской добычи, чтобы предоставить Кремлю стимул продолжать качать, но намного ниже нынешних высоких рыночных цен", - говорится в материале агентства Рейтер."Мы уже слышали от нескольких азиатских стран, которые заинтересованы или в присоединении к коалиции или в лучшем понимании уровня цены, на котором она будет установлена, чтобы усилить свою позицию на переговорах с русскими по будущим контрактам", - утверждает источник.Отмечается, что страны "Большой семерки" планируют огласить, каким будет установлен потолок цен.Ранее идею стран "Большой семерки" уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html

https://ria.ru/20220727/neft-1805376243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, нефть, владимир путин, россия, g7, в мире, санкции, санкции в отношении россии, индия, китай, азия