https://ria.ru/20220727/neft-1805376243.html

Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю

Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю - РИА Новости, 27.07.2022

Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю

Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:36

2022-07-27T16:36

2022-07-27T18:32

экономика

цены на нефть

россия

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.Ранее идею стран "Большой семерки" уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес. "Цель заключается в том, чтобы соответствовать временным рамкам, которые уже установил ЕС", — добавил чиновник агентству Рейтер.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804408567.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, g7, санкции в отношении россии