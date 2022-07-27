16:36 27.07.2022 (обновлено: 18:32 27.07.2022)
Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю
Reuters: страны G7 введут потолок цен на нефть из России к 5 декабря
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.
Ранее идею стран "Большой семерки" уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес. "Цель заключается в том, чтобы соответствовать временным рамкам, которые уже установил ЕС", — добавил чиновник агентству Рейтер.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.