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Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю - РИА Новости, 27.07.2022
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Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю
Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю - РИА Новости, 27.07.2022
Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю
Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:36
2022-07-27T18:32
экономика
цены на нефть
россия
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.Ранее идею стран "Большой семерки" уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес. "Цель заключается в том, чтобы соответствовать временным рамкам, которые уже установил ЕС", — добавил чиновник агентству Рейтер.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
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экономика, цены на нефть, россия, g7, санкции в отношении россии
16:36 27.07.2022 (обновлено: 18:32 27.07.2022)
 
Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю

Reuters: страны G7 введут потолок цен на нефть из России к 5 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.
Ранее идею стран "Большой семерки" уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес. "Цель заключается в том, чтобы соответствовать временным рамкам, которые уже установил ЕС", — добавил чиновник агентству Рейтер.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 20:54
США нужны поставки нефти России на мировые рынки, заявила Нуланд
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияG7Санкции в отношении России
 
 
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