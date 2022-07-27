https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html

Кремль отреагировал на проект США о запрете поставок нефти России в Китай

Кремль отреагировал на проект США о запрете поставок нефти России в Китай - РИА Новости, 27.07.2022

Кремль отреагировал на проект США о запрете поставок нефти России в Китай

В Кремле надеются, что законодательная инициатива в США о "запрете" поставок российской нефти в Китай не получит поддержки, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:01

2022-07-27T13:01

2022-07-27T14:01

сша

китай

россия

в мире

нефть

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Кремле надеются, что законодательная инициатива в США о "запрете" поставок российской нефти в Китай не получит поддержки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Но будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", — сказал он.Ранее СМИ сообщали, что сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций в отношении любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. По словам Рубио, покупая топливо у Москвы, Пекин поддерживает спецоперацию на Украине.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций. Он также подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних факторов.

https://ria.ru/20220726/neft-1805076621.html

https://ria.ru/20220726/toplivo-1805163285.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, китай, россия, в мире, нефть, дмитрий песков