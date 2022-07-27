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В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России - РИА Новости, 27.07.2022
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В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России
В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России - РИА Новости, 27.07.2022
В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T04:11
2022-07-27T05:46
экономика
цены на нефть
россия
сша
китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление автора инициативы.Как утверждает Рубио, Китай, закупая у России нефть, поддерживает специальную операцию на Украине.В поддержку инициативы Рубио выступили член Сената от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от Флориды Рик Скотт. Вместе с тем, Блумберг отмечает, что законопроект идет вразрез с политикой Белого дома, поэтому его одобрение в верхней палате конгресса США маловероятно. При этом прекращение поставок нефти из России вынудит Китай вступить в конкурентную борьбу за сырье из Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует рост цен.Страны G7 на фоне спецоперации на Украине сейчас активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.Как подчеркнул глава Минэнерго Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, китай, в мире
04:11 27.07.2022 (обновлено: 05:46 27.07.2022)
 
В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России

Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление автора инициативы.
Как утверждает Рубио, Китай, закупая у России нефть, поддерживает специальную операцию на Украине.
"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России – ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями", - говорится в заявлении сенатора.
В поддержку инициативы Рубио выступили член Сената от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от Флориды Рик Скотт.
Вместе с тем, Блумберг отмечает, что законопроект идет вразрез с политикой Белого дома, поэтому его одобрение в верхней палате конгресса США маловероятно. При этом прекращение поставок нефти из России вынудит Китай вступить в конкурентную борьбу за сырье из Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует рост цен.
Страны G7 на фоне спецоперации на Украине сейчас активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.
Как подчеркнул глава Минэнерго Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
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