https://ria.ru/20220727/neft-1805221130.html

В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России

В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России - РИА Новости, 27.07.2022

В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T04:11

2022-07-27T04:11

2022-07-27T05:46

экономика

цены на нефть

россия

сша

китай

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление автора инициативы.Как утверждает Рубио, Китай, закупая у России нефть, поддерживает специальную операцию на Украине.В поддержку инициативы Рубио выступили член Сената от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от Флориды Рик Скотт. Вместе с тем, Блумберг отмечает, что законопроект идет вразрез с политикой Белого дома, поэтому его одобрение в верхней палате конгресса США маловероятно. При этом прекращение поставок нефти из России вынудит Китай вступить в конкурентную борьбу за сырье из Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует рост цен.Страны G7 на фоне спецоперации на Украине сейчас активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.Как подчеркнул глава Минэнерго Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.

https://ria.ru/20220726/neft-1805076621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, россия, сша, китай, в мире