https://ria.ru/20220727/nato-1805264321.html

В Турции назвали условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции назвали условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.07.2022

В Турции назвали условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Правительство Турции не направит в парламент документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, если не увидит выполнения мадридского меморандума, заявил глава МИД... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:13

2022-07-27T11:13

2022-07-27T11:13

в мире

турция

швеция

финляндия

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 27 июл – РИА Новости. Правительство Турции не направит в парламент документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, если не увидит выполнения мадридского меморандума, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК."Перед отправкой в парламент нам надо увидеть выполнение подписанного мадридского меморандума. Пусть поймет меня правильно парламент, я сам был депутатом, но перед отправкой в парламент документа нам надо увидеть выполнение данных нам обещаний. Если этого не будет, то и в отправке в парламент нет необходимости, право вето имеется", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу tv100.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.

https://ria.ru/20220727/dzhonson-1805232626.html

турция

швеция

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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, мевлют чавушоглу