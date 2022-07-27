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"Нафтогаз" предложит держателям еврооблигаций новую отсрочку выплат - РИА Новости, 27.07.2022
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"Нафтогаз" предложит держателям еврооблигаций новую отсрочку выплат
"Нафтогаз" предложит держателям еврооблигаций новую отсрочку выплат - РИА Новости, 27.07.2022
"Нафтогаз" предложит держателям еврооблигаций новую отсрочку выплат
"Нафтогаз Украины" заявил, что безотлагательно предложит держателям своих еврооблигаций новое соглашение для отсрочки платежей. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:04
2022-07-27T11:04
экономика
украина
нафтогаз украины
евробонды
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что безотлагательно предложит держателям своих еврооблигаций новое соглашение для отсрочки платежей.Ранее "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получил, отчего над госкомпанией нависла угроза дефолта. Во вторник компания сообщила, что правительство Украины пошло на дефолт по еврооблигациям компании, запретив "Нафтогазу" платить по евробондам."Национальная компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении Кабмина Украины. Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям", - говорится в сообщении компании на канале в мессенджере Telegram.
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экономика, украина, нафтогаз украины, евробонды
11:04 27.07.2022
 
"Нафтогаз" предложит держателям еврооблигаций новую отсрочку выплат

"Нафтогаз" предложит держателям еврооблигаций новое соглашение об отсрочке выплат

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что безотлагательно предложит держателям своих еврооблигаций новое соглашение для отсрочки платежей.
Ранее "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получил, отчего над госкомпанией нависла угроза дефолта. Во вторник компания сообщила, что правительство Украины пошло на дефолт по еврооблигациям компании, запретив "Нафтогазу" платить по евробондам.
"Национальная компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении Кабмина Украины. Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям", - говорится в сообщении компании на канале в мессенджере Telegram.
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