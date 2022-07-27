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Украинский "Нафтогаз" заявил о дефолте - РИА Новости, 27.07.2022
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Украинский "Нафтогаз" заявил о дефолте
Украинский "Нафтогаз" заявил о дефолте - РИА Новости, 27.07.2022
Украинский "Нафтогаз" заявил о дефолте
Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T00:51
2022-07-27T01:18
в мире
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
владимир зеленский
олег устенко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте."Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Нафтогаза".Ранее компания сообщила о нехватке средств на выплаты держателям бондов и заявила о необходимости отсрочить погашение на два года, однако кредиторы отклонили ее просьбу, а украинское правительство запретило платить по облигациям. Глава компании Юрий Витренко заявлял, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.Цепная реакцияДефолт "Нафтогаза" приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе республики, сообщило издание The Wall Street Journal, комментируя сложившуюся ситуацию.Как отметило WSJ, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Издание уточнило, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу состояния государственных финансов Украины, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для ее экономики.Держатели остальных евробондов "Нафтогаза", платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.Бюджетный дефицитРанее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу года, как ожидается, составит 50 миллиардов долларов."Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около пяти миллиардов долларов. А мы планировали, что это семь миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35 процентов нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал чиновник в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, ранее ожидалось, что дефицит бюджета по итогам 2022 года составит семь миллиардов долларов, а отношение госдолга к ВВП — 45-47%. Общий долг к объему ВВП составит 70-80 процентов, указал Устенко.На минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".
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в мире, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, владимир зеленский, олег устенко
00:51 27.07.2022 (обновлено: 01:18 27.07.2022)
 
Украинский "Нафтогаз" заявил о дефолте

"Нафтогаз Украины" объявил о дефолте перед держателями еврооблигаций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины"
Вывеска НАК Нафтогаз Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска НАК "Нафтогаз Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте.
"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Нафтогаза".
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Вчера, 17:48
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Ранее компания сообщила о нехватке средств на выплаты держателям бондов и заявила о необходимости отсрочить погашение на два года, однако кредиторы отклонили ее просьбу, а украинское правительство запретило платить по облигациям. Глава компании Юрий Витренко заявлял, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.

Цепная реакция

Дефолт "Нафтогаза" приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе республики, сообщило издание The Wall Street Journal, комментируя сложившуюся ситуацию.
Как отметило WSJ, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Издание уточнило, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу состояния государственных финансов Украины, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для ее экономики.
Держатели остальных евробондов "Нафтогаза", платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
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Бюджетный дефицит

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу года, как ожидается, составит 50 миллиардов долларов.
"Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около пяти миллиардов долларов. А мы планировали, что это семь миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35 процентов нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал чиновник в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, ранее ожидалось, что дефицит бюджета по итогам 2022 года составит семь миллиардов долларов, а отношение госдолга к ВВП — 45-47%. Общий долг к объему ВВП составит 70-80 процентов, указал Устенко.
На минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".
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В миреУкраинаНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоВладимир ЗеленскийОлег Устенко
 
 
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