https://ria.ru/20220727/msp-1805278503.html

Первый "Фермерский островок" появился во Владимирской области

Первый "Фермерский островок" появился во Владимирской области - РИА Новости, 27.07.2022

Первый "Фермерский островок" появился во Владимирской области

Корпорация МСП совместно с МСП Банком (дочернее общество Корпорации МСП) помогли реализовать проект "Фермерского островка" во Владимирской области, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:59

2022-07-27T11:59

2022-07-27T11:59

экономика

уфа

новосибирск

иваново

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с МСП Банком (дочернее общество Корпорации МСП) помогли реализовать проект "Фермерского островка" во Владимирской области, сообщает пресс-служба банка.Владимирцы и гости областного центра смогут приобрести мясную и молочную продукцию, широкий ассортимент местных фермерских товаров, в частности, шоколад, конфеты, мучные изделия, мед, сыры, чай, фруктовые чипсы, морсы, пастилу, печенье и др."С момента запуска самого первого "Фермерского островка" в конце прошлого года более 140 поставщиков, а это фермеры и небольшие сельхозпроизводители, получили возможность продавать свою продукцию в крупных федеральных торговых сетях. Формат позволяет сформировать дополнительный рынок сбыта и предлагает несложные условия, чтобы представить собственную продукцию на полках магазинов "у дома", - подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Проект "Фермерского островка" реализуется Корпорацией МСП в регионе при поддержке правительства региона.Оператором островка стала компания "МитИт". Финансовую поддержку для запуска торговых точек ей предоставил МСП Банк. Кредит на 5 млн рублей выдан на три года по ставке 9,5% годовых."Владимир стал шестым городом после Уфы, Новосибирска, Иваново, Симферополя и Ярославля, где открылся “Фермерский островок”, а в ближайшее время он появится и в Ростовской области. Ключевым фактором здесь является поддержка малого и среднего предпринимательства – предоставляя финансовую поддержку, мы помогаем отечественному сельхозпроизводителю реализовывать продукцию в крупных торговых сетях и запускать новые точки", – цитирует пресс-служба председателя правления МСП Банка Петра Засельского.Проект во Владимире объединил более 10 малых сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов области."Фермерский островок" – кредитный продукт МСП Банка, по условиям которого предоставляется кредит от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на развитие предпринимательской деятельности. Для получения финансирования необходима положительная кредитная история и доход, покрывающий расходы на обслуживание и погашение кредита, а срок регистрации заемщика на момент подачи заявки должен быть не менее 12 месяцев.Впервые данный кредитный продукт для сельскохозяйственных кооперативов МСП Банк представил в конце прошлого года в Башкирии.Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20220726/proizvodstvo-1805110490.html

https://ria.ru/20220721/zakupki-1804084894.html

уфа

новосибирск

иваново

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, уфа, новосибирск, иваново, корпорация мсп, мсп банк