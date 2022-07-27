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Антоновский мост в Херсоне восстановят - РИА Новости, 27.07.2022
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Антоновский мост в Херсоне восстановят
Антоновский мост в Херсоне восстановят - РИА Новости, 27.07.2022
Антоновский мост в Херсоне восстановят
Специалисты изучают повреждения Антоновского моста в Херсоне, перекрытого после очередного обстрела украинскими войсками, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:35
2022-07-27T12:35
в мире
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Специалисты изучают повреждения Антоновского моста в Херсоне, перекрытого после очередного обстрела украинскими войсками, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск. Как сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, перекрытие движения по Антоновскому мосту не повлияет на ход боевых действий, военными создаются дополнительные переправы."Ничего непоправимого нет, ремонтные бригады уже изучают, каким образом провести восстановление разрушенных элементов конструкции", - заявил Сальдо в Telegram-канале администрации.Он добавил, что проблем со снабжением Херсона продовольствием и другими товарами не возникнет, оно пойдёт по альтернативным маршрутам.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина - 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , днепр (город)
12:35 27.07.2022
 
Антоновский мост в Херсоне восстановят

Глава херсонской администрации Сальдо: поврежденный обстрелом Антоновский мост восстановят

© РИА НовостиАнтоновский мост
Антоновский мост
© РИА Новости
Антоновский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Специалисты изучают повреждения Антоновского моста в Херсоне, перекрытого после очередного обстрела украинскими войсками, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.
Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск. Как сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, перекрытие движения по Антоновскому мосту не повлияет на ход боевых действий, военными создаются дополнительные переправы.
"Ничего непоправимого нет, ремонтные бригады уже изучают, каким образом провести восстановление разрушенных элементов конструкции", - заявил Сальдо в Telegram-канале администрации.
Он добавил, что проблем со снабжением Херсона продовольствием и другими товарами не возникнет, оно пойдёт по альтернативным маршрутам.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина - 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Военными созданы переправы – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:18Специальная военная операция на Украине
В Херсоне после атаки на Антоновский мост создали переправы
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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