https://ria.ru/20220727/most-1805292168.html

Антоновский мост в Херсоне восстановят

Антоновский мост в Херсоне восстановят - РИА Новости, 27.07.2022

Антоновский мост в Херсоне восстановят

Специалисты изучают повреждения Антоновского моста в Херсоне, перекрытого после очередного обстрела украинскими войсками, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:35

2022-07-27T12:35

2022-07-27T12:35

в мире

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803473239_0:0:1164:654_1920x0_80_0_0_62920897d45bd5a5f2408582d2024ab3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Специалисты изучают повреждения Антоновского моста в Херсоне, перекрытого после очередного обстрела украинскими войсками, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск. Как сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, перекрытие движения по Антоновскому мосту не повлияет на ход боевых действий, военными создаются дополнительные переправы."Ничего непоправимого нет, ремонтные бригады уже изучают, каким образом провести восстановление разрушенных элементов конструкции", - заявил Сальдо в Telegram-канале администрации.Он добавил, что проблем со снабжением Херсона продовольствием и другими товарами не возникнет, оно пойдёт по альтернативным маршрутам.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина - 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220727/kherson-1805229971.html

херсон

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , днепр (город)