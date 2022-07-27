В Херсонской области опровергли сообщения об уничтожении Антоновского моста
Власти Херсонской области опровергли информацию об уничтожении Антоновского моста
© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Антоновский мост через Днепр не пострадал в результате очередного обстрела Херсона со стороны украинских военных, информация об уничтожении транспортного перехода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону. Все ракеты перехватила система ПВО. При этом в украинских соцсетях появилась информация о разрушении Антоновского моста, соединяющего Херсон с левобережной частью области.
"Антоновский мост цел. Информация о его уничтожении не соответствует действительности", - сказали РИА Новости в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.