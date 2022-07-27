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В Херсонской области опровергли сообщения об уничтожении Антоновского моста

В Херсонской области опровергли сообщения об уничтожении Антоновского моста - РИА Новости, 27.07.2022

В Херсонской области опровергли сообщения об уничтожении Антоновского моста

Антоновский мост через Днепр не пострадал в результате очередного обстрела Херсона со стороны украинских военных, информация об уничтожении транспортного... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:15

2022-07-27T00:15

2022-07-27T00:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Антоновский мост через Днепр не пострадал в результате очередного обстрела Херсона со стороны украинских военных, информация об уничтожении транспортного перехода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Украинские войска в ночь на среду третий раз за последние сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону. Все ракеты перехватила система ПВО. При этом в украинских соцсетях появилась информация о разрушении Антоновского моста, соединяющего Херсон с левобережной частью области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/dnr-1805208660.html

херсон

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсон, херсонская область , запорожская область