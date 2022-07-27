00:48 27.07.2022 (обновлено: 02:10 27.07.2022)
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за жары
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о сильной жаре до 30—32 градусов в столице действует с 12.00 до 18.00 27 июля.
Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы. Предупреждение действует с 12.00 27 июля до 12.00 28 июля.
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