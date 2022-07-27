https://ria.ru/20220727/moskva-1805213330.html

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.07.2022

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:48

2022-07-27T00:48

2022-07-27T02:10

общество

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о сильной жаре до 30—32 градусов в столице действует с 12.00 до 18.00 27 июля.Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы. Предупреждение действует с 12.00 27 июля до 12.00 28 июля.

https://ria.ru/20220725/zhara-1804698197.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва