https://ria.ru/20220727/moldaviya-1805296139.html

В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку

В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку - РИА Новости, 27.07.2022

В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку

Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:47

2022-07-27T12:47

2022-07-27T12:48

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно же, наблюдаем за этим, конечно, мы видим, как с одной стороны нынешнее руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идею об эфемерной угрозе и так далее. Делает все возможное, чтобы политическими и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220726/ugroza-1804922743.html

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молдавия, россия