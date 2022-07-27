https://ria.ru/20220727/moldaviya-1805296139.html
В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку
В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку
Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:47
2022-07-27T12:47
2022-07-27T12:48
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно же, наблюдаем за этим, конечно, мы видим, как с одной стороны нынешнее руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идею об эфемерной угрозе и так далее. Делает все возможное, чтобы политическими и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией", - сказал Песков журналистам.
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молдавия, россия
12:47 27.07.2022 (обновлено: 12:48 27.07.2022)
В Кремле заявили, что молдавские власти насаждают антироссийскую повестку
Песков: власти Молдавии дистанцируются от взаимодействия с Россией