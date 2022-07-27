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Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/mobilizatsiya-1805354526.html
Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе
Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе - РИА Новости, 27.07.2022
Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что вбросы украинской стороны о якобы призыве военнообязанных в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:36
2022-07-27T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
мелитополь
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что вбросы украинской стороны о якобы призыве военнообязанных в регионе являются "циничным фейком"."С украинской стороны начались вбросы, что у нас мужчин якобы ставят на воинский учет и отправляют на фронт. Это очередной циничный фейк. Никакой всеобщей мобилизации у нас нет. У нас введен на пять лет мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. По его словам, вброс организован украинской разведкой, чтобы вызвать страх у населения и заставить их покинуть область. Рогов заявил, что граждане Украины могут укрыться в Запорожской области от беспощадной мобилизации, которую проводит киевский режим.Кроме того, по его словам, украинская сторона осуществляет информационный вброс о якобы депортации всех, кто не захочет участвовать в референдуме. "Это полная ложь. Киевский режим создает каждый день новые фейки, чтобы запугивать местное население. Участие в референдуме - дело добровольное. Многие сами горят желанием прийти на референдум и выбрать, в каком государстве им жить. Люди наоборот сейчас возвращаются в Запорожскую область, чтобы их голос был учтен, и запорожская земля гарантированно вернулась в Россию", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, украина, мелитополь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
15:36 27.07.2022
 
Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе

Член Запорожской ВГА Рогов назвал украинские сообщения о мобилизации в регионе вбросами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что вбросы украинской стороны о якобы призыве военнообязанных в регионе являются "циничным фейком".
"С украинской стороны начались вбросы, что у нас мужчин якобы ставят на воинский учет и отправляют на фронт. Это очередной циничный фейк. Никакой всеобщей мобилизации у нас нет. У нас введен на пять лет мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. По его словам, вброс организован украинской разведкой, чтобы вызвать страх у населения и заставить их покинуть область. Рогов заявил, что граждане Украины могут укрыться в Запорожской области от беспощадной мобилизации, которую проводит киевский режим.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:19Специальная военная операция на Украине
Киев публикует фейки об эвакуации в ДНР, заявили в штабе республики
Кроме того, по его словам, украинская сторона осуществляет информационный вброс о якобы депортации всех, кто не захочет участвовать в референдуме. "Это полная ложь. Киевский режим создает каждый день новые фейки, чтобы запугивать местное население. Участие в референдуме - дело добровольное. Многие сами горят желанием прийти на референдум и выбрать, в каком государстве им жить. Люди наоборот сейчас возвращаются в Запорожскую область, чтобы их голос был учтен, и запорожская земля гарантированно вернулась в Россию", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:39
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаМелитопольВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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