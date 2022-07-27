https://ria.ru/20220727/mobilizatsiya-1805354526.html

Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе

Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе - РИА Новости, 27.07.2022

Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что вбросы украинской стороны о якобы призыве военнообязанных в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:36

2022-07-27T15:36

2022-07-27T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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мелитополь

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ситуация в днр и лнр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что вбросы украинской стороны о якобы призыве военнообязанных в регионе являются "циничным фейком"."С украинской стороны начались вбросы, что у нас мужчин якобы ставят на воинский учет и отправляют на фронт. Это очередной циничный фейк. Никакой всеобщей мобилизации у нас нет. У нас введен на пять лет мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. По его словам, вброс организован украинской разведкой, чтобы вызвать страх у населения и заставить их покинуть область. Рогов заявил, что граждане Украины могут укрыться в Запорожской области от беспощадной мобилизации, которую проводит киевский режим.Кроме того, по его словам, украинская сторона осуществляет информационный вброс о якобы депортации всех, кто не захочет участвовать в референдуме. "Это полная ложь. Киевский режим создает каждый день новые фейки, чтобы запугивать местное население. Участие в референдуме - дело добровольное. Многие сами горят желанием прийти на референдум и выбрать, в каком государстве им жить. Люди наоборот сейчас возвращаются в Запорожскую область, чтобы их голос был учтен, и запорожская земля гарантированно вернулась в Россию", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220720/dnr-1803671739.html

https://ria.ru/20220513/simonyan-1788376257.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, мелитополь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия