Запорожские власти опровергли украинские сообщения о мобилизации в регионе
Член Запорожской ВГА Рогов назвал украинские сообщения о мобилизации в регионе вбросами
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что вбросы украинской стороны о якобы призыве военнообязанных в регионе являются "циничным фейком".
"С украинской стороны начались вбросы, что у нас мужчин якобы ставят на воинский учет и отправляют на фронт. Это очередной циничный фейк. Никакой всеобщей мобилизации у нас нет. У нас введен на пять лет мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. По его словам, вброс организован украинской разведкой, чтобы вызвать страх у населения и заставить их покинуть область. Рогов заявил, что граждане Украины могут укрыться в Запорожской области от беспощадной мобилизации, которую проводит киевский режим.
Кроме того, по его словам, украинская сторона осуществляет информационный вброс о якобы депортации всех, кто не захочет участвовать в референдуме. "Это полная ложь. Киевский режим создает каждый день новые фейки, чтобы запугивать местное население. Участие в референдуме - дело добровольное. Многие сами горят желанием прийти на референдум и выбрать, в каком государстве им жить. Люди наоборот сейчас возвращаются в Запорожскую область, чтобы их голос был учтен, и запорожская земля гарантированно вернулась в Россию", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.