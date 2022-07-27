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В НАСА заявили, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию - РИА Новости, 28.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220727/mks-1805460835.html
В НАСА заявили, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию
В НАСА заявили, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию - РИА Новости, 28.07.2022
В НАСА заявили, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию
Россия сообщила НАСА, что не планирует выходить с МКС, пока не создаст собственную орбитальную станцию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-27T23:01
2022-07-28T03:46
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
россия
москва
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
наука
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия сообщила НАСА, что не планирует выходить с МКС, пока не создаст собственную орбитальную станцию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс.Во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявили, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году.В марте бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году.
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), россия, москва, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
23:01 27.07.2022 (обновлено: 03:46 28.07.2022)
 
В НАСА заявили, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию

Представитель НАСА Людерс заявила, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия сообщила НАСА, что не планирует выходить с МКС, пока не создаст собственную орбитальную станцию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс.
"Российские чиновники, отвечающие за космическую отрасль, во вторник сообщили своим американским коллегам, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции (МКС) по крайней мере до тех пор, пока не будет построен собственный форпост страны на орбите", - говорится в сообщении агентства.
Во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявили, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году.
В марте бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году.
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