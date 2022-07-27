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Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества - РИА Новости, 27.07.2022
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Наука
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Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества
Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества
Выход России из МКС станет огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса, но винить в этом можно лишь безответственные действия... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:02
2022-07-27T19:02
наука
юрий борисов (вице-премьер)
россия
сша
москва
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Выход России из МКС станет огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса, но винить в этом можно лишь безответственные действия США, заявили китайские военные эксперты в интервью газете Global Times.Во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявили, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году."То, как развиваются события, показывает, что Россия пришла к пониманию, что с нее достаточно унижения и санкций, которые она получала от США, включая те, что предшествовали военной операции на Украине. Так что Москва больше не хочет никакой формы взаимодействия с Вашингтоном", - сказал газете военный эксперт на условиях анонимности.Аналитик добавил, что, если Россия выйдет из МКС, это будет "огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса". При этом он добавил, что виной тому будут "политические манипуляции и безответственные действия США".Вместе с тем, военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин сказал Global Times, что США смогут поддерживать работу МКС без России, но это будет им стоить гораздо больших затрат. "Понадобятся новые инвестиции для исследований и разработок технологий, которые заместят российские. Это можно рассматривать как удар со стороны России в ответ на санкции США", - отметил он.
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юрий борисов (вице-премьер), россия, сша, москва, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
19:02 27.07.2022
 
Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества

Китайские эксперты: в выходе России из программы МКС виноваты США

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Выход России из МКС станет огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса, но винить в этом можно лишь безответственные действия США, заявили китайские военные эксперты в интервью газете Global Times.
Во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявили, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году.
"То, как развиваются события, показывает, что Россия пришла к пониманию, что с нее достаточно унижения и санкций, которые она получала от США, включая те, что предшествовали военной операции на Украине. Так что Москва больше не хочет никакой формы взаимодействия с Вашингтоном", - сказал газете военный эксперт на условиях анонимности.
Аналитик добавил, что, если Россия выйдет из МКС, это будет "огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса". При этом он добавил, что виной тому будут "политические манипуляции и безответственные действия США".
Вместе с тем, военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин сказал Global Times, что США смогут поддерживать работу МКС без России, но это будет им стоить гораздо больших затрат. "Понадобятся новые инвестиции для исследований и разработок технологий, которые заместят российские. Это можно рассматривать как удар со стороны России в ответ на санкции США", - отметил он.
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НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияСШАМоскваРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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