https://ria.ru/20220727/mks-1805422483.html

Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества

Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества - РИА Новости, 27.07.2022

Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества

Выход России из МКС станет огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса, но винить в этом можно лишь безответственные действия... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:02

2022-07-27T19:02

2022-07-27T19:02

наука

юрий борисов (вице-премьер)

россия

сша

москва

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_46467131c2acdfbeb30141eed7ddb3c0.jpg

ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Выход России из МКС станет огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса, но винить в этом можно лишь безответственные действия США, заявили китайские военные эксперты в интервью газете Global Times.Во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявили, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году."То, как развиваются события, показывает, что Россия пришла к пониманию, что с нее достаточно унижения и санкций, которые она получала от США, включая те, что предшествовали военной операции на Украине. Так что Москва больше не хочет никакой формы взаимодействия с Вашингтоном", - сказал газете военный эксперт на условиях анонимности.Аналитик добавил, что, если Россия выйдет из МКС, это будет "огромным ударом для человечества и его целей по совместному освоению космоса". При этом он добавил, что виной тому будут "политические манипуляции и безответственные действия США".Вместе с тем, военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин сказал Global Times, что США смогут поддерживать работу МКС без России, но это будет им стоить гораздо больших затрат. "Понадобятся новые инвестиции для исследований и разработок технологий, которые заместят российские. Это можно рассматривать как удар со стороны России в ответ на санкции США", - отметил он.

https://ria.ru/20220726/mask-1805185792.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий борисов (вице-премьер), россия, сша, москва, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука