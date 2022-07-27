https://ria.ru/20220727/mishustin-1805346452.html

Мишустин призвал сделать вопросы семеноводства и селекции приоритетными

Мишустин призвал сделать вопросы семеноводства и селекции приоритетными - РИА Новости, 27.07.2022

Мишустин призвал сделать вопросы семеноводства и селекции приоритетными

Вопросы семеноводства, селекции в сельском хозяйстве сейчас должны стать приоритетными, как раньше это было в импортозамещении овощей в целом, заявил премьер РФ РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:08

2022-07-27T15:08

2022-07-27T16:05

экономика

россия

михаил мишустин

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КАШИРА (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Вопросы семеноводства, селекции в сельском хозяйстве сейчас должны стать приоритетными, как раньше это было в импортозамещении овощей в целом, заявил премьер РФ Михаил Мишустин при посещении тепличного комплекса "Агрокультура групп" в подмосковной Кашире.Он напомнил, что когда в 2014 году против России вводились первые санкции, была разработана специальная программа, позволившая увеличить производство отечественных овощей практически вдвое."Каждый год было увеличение. Но, конечно же, очень важно - кроме наращивания такого объема производства - заниматься селекцией, семеноводством. Сейчас этому нужно уделить такое же внимание", - указал Мишустин.На предприятии главе кабмина, в частности, показали теплицы с огурцами и томатами. Осмотрев их, премьер поинтересовался, являются ли эти сорта российскими. Ему рассказали, что основные сельхозсорта - импортные, но сейчас ведутся собственные испытания.Ранее Мишустин говорил, что на фоне внешних санкций России нужно максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве, "начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности"."Продовольственная безопасность сегодня - самое важное, что есть в стране... В первую очередь, я думаю, что мы все наши программы синхронизируем, то, что необходимо, - добавим", - пообещал Мишустин селекционерам.Он указал на важность совместных действий властей, научного сообщества и бизнеса.Среди мер, которые предпримет правительство для развития отрасли, премьер, в частности, назвал поддержку личных подсобных хозяйств и самозанятых, а также компенсацию 50% затрат на покупку высокотехнологичного оборудования для семеноводческих предприятий (сейчас размер компенсации составляет 20%)."Сегодня мы это решение предварительно примем", - пообещал он.Мишустин также пожелал хорошего урожая аграриям и подмосковным селекционерам, которые показали ему плоды своих трудов - различные сорта огурцов, среди которых были и те, которые можно жарить, кабачков, лука и других овощей. Особый интерес у премьера вызвали необычные круглые кабачки и баклажаны новой селекции."Дети в футбол не играют?", - в шутку поинтересовался Мишустин, обратив внимание на необычную форму и яркий цвет овощей, селекционеры в свою очередь пообещали подарить их премьеру.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/mishustin-1804801722.html

https://ria.ru/20220526/programma-1790908676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин