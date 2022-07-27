https://ria.ru/20220727/minimum-1805256993.html

В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками

В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками - РИА Новости, 27.07.2022

В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками

"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:51

2022-07-27T10:51

2022-07-27T13:10

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно тексту документа, исполнение обязанности по сохранению прожиточного минимума за должником будет осуществляться на основании заявления в организацию, осуществляющую периодические выплаты."Исполнение указанной обязанности будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющими выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума", — уточняется в пояснительной записке.Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров."Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников, после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров", — поясняется в документе.

https://ria.ru/20220525/vyplaty-1790740348.html

https://ria.ru/20220701/dolzhniki-1799444787.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия, единая россия