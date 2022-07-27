https://ria.ru/20220727/minimum-1805256993.html
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками - РИА Новости, 27.07.2022
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:51
2022-07-27T10:51
2022-07-27T13:10
общество
госдума рф
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно тексту документа, исполнение обязанности по сохранению прожиточного минимума за должником будет осуществляться на основании заявления в организацию, осуществляющую периодические выплаты."Исполнение указанной обязанности будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющими выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума", — уточняется в пояснительной записке.Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров."Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников, после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров", — поясняется в документе.
https://ria.ru/20220525/vyplaty-1790740348.html
https://ria.ru/20220701/dolzhniki-1799444787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, единая россия
10:51 27.07.2022 (обновлено: 13:10 27.07.2022)
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект о сохранении прожиточного минимума за должниками
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно тексту документа, исполнение обязанности по сохранению прожиточного минимума за должником будет осуществляться на основании заявления в организацию, осуществляющую периодические выплаты.
"Исполнение указанной обязанности будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющими выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума", — уточняется в пояснительной записке.
Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников, после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров", — поясняется в документе.