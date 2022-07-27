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В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками - РИА Новости, 27.07.2022
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В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками - РИА Новости, 27.07.2022
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:51
2022-07-27T13:10
общество
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россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно тексту документа, исполнение обязанности по сохранению прожиточного минимума за должником будет осуществляться на основании заявления в организацию, осуществляющую периодические выплаты."Исполнение указанной обязанности будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющими выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума", — уточняется в пояснительной записке.Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров."Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников, после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров", — поясняется в документе.
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общество, госдума рф, россия, единая россия
10:51 27.07.2022 (обновлено: 13:10 27.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект о сохранении прожиточного минимума за должниками

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Согласно тексту документа, исполнение обязанности по сохранению прожиточного минимума за должником будет осуществляться на основании заявления в организацию, осуществляющую периодические выплаты.
"Исполнение указанной обязанности будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющими выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума", — уточняется в пояснительной записке.
Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников, после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров", — поясняется в документе.
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