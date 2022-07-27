https://ria.ru/20220727/metro-1805233264.html
Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов
Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов - РИА Новости, 27.07.2022
Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов
Ереванское метро возобновило работу в результате переговоров администрации с бастующими машинистами, сообщается на странице метрополитена в соцсетях. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:52
2022-07-27T08:52
2022-07-27T08:52
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро возобновило работу в результате переговоров администрации с бастующими машинистами, сообщается на странице метрополитена в соцсетях.Ранее сообщалось, что двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна с утра были закрыты, машинисты метро начали забастовку с 05.00, требуя повышения зарплаты. Администрация метрополитена вела с ними переговоры."В результате переговоров дирекции метрополитена с не вышедшими на работу машинистами с 09.30 (08.30 мск) работа метро возобновилась в штатном режиме", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван
Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов
Метро в Ереване заработало после переговоров администрации с бастующими машинистами
ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро возобновило работу в результате переговоров администрации с бастующими машинистами, сообщается на странице метрополитена в соцсетях.
Ранее сообщалось, что двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна с утра были закрыты, машинисты метро начали забастовку с 05.00, требуя повышения зарплаты. Администрация метрополитена вела с ними переговоры.
"В результате переговоров дирекции метрополитена с не вышедшими на работу машинистами с 09.30 (08.30 мск) работа метро возобновилась в штатном режиме", - отмечается в сообщении.