https://ria.ru/20220727/metro-1805233264.html

Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов

Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов - РИА Новости, 27.07.2022

Ереванское метро возобновило работу после забастовки машинистов

Ереванское метро возобновило работу в результате переговоров администрации с бастующими машинистами, сообщается на странице метрополитена в соцсетях. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:52

2022-07-27T08:52

2022-07-27T08:52

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро возобновило работу в результате переговоров администрации с бастующими машинистами, сообщается на странице метрополитена в соцсетях.Ранее сообщалось, что двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна с утра были закрыты, машинисты метро начали забастовку с 05.00, требуя повышения зарплаты. Администрация метрополитена вела с ними переговоры."В результате переговоров дирекции метрополитена с не вышедшими на работу машинистами с 09.30 (08.30 мск) работа метро возобновилась в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван