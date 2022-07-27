https://ria.ru/20220727/metal-1805347124.html

Фестиваль Metal Over Russia отменили

Фестиваль Metal Over Russia отменили - РИА Новости, 27.07.2022

Фестиваль Metal Over Russia отменили

Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:44

2022-07-27T15:44

2022-07-27T15:47

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года.В следующей публикации они добавили, что "принимают комплексное решение о переносе фестиваля в дополнение к ряду компенсационных концертов".Ранее фестиваль был раскритикован местными жителями подмосковной усадьбы Гребнево, где проходила подготовка шоу. В частности, им не нравилась громкая и тяжелая музыка и негативный посыл, который метал-культура несет в общество.Little Big в социальных сетях на днях также объявили об отмене своего российского тура в 2022 году.

https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес