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Фестиваль Metal Over Russia отменили - РИА Новости, 27.07.2022
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Шоубиз
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Фестиваль Metal Over Russia отменили
Фестиваль Metal Over Russia отменили - РИА Новости, 27.07.2022
Фестиваль Metal Over Russia отменили
Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:44
2022-07-27T15:47
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года.В следующей публикации они добавили, что "принимают комплексное решение о переносе фестиваля в дополнение к ряду компенсационных концертов".Ранее фестиваль был раскритикован местными жителями подмосковной усадьбы Гребнево, где проходила подготовка шоу. В частности, им не нравилась громкая и тяжелая музыка и негативный посыл, который метал-культура несет в общество.Little Big в социальных сетях на днях также объявили об отмене своего российского тура в 2022 году.
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знаменитости, шоу-бизнес
15:44 27.07.2022 (обновлено: 15:47 27.07.2022)
 
Фестиваль Metal Over Russia отменили

Фестиваль Metal Over Russia в Подмосковье перенесли на неопределенный срок

Metal Over Russia
Metal Over Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года.

"Друзья, с большим сожалением сообщаем, что фестиваль переносится. О подробностях обязательно напишем", – отметили представители шоу.

В следующей публикации они добавили, что "принимают комплексное решение о переносе фестиваля в дополнение к ряду компенсационных концертов".

"С большой вероятностью вы так или иначе сможете услышать большинство заявленных групп в различных интересных форматах и на разных крутых локациях", – сообщили организаторы.

Ранее фестиваль был раскритикован местными жителями подмосковной усадьбы Гребнево, где проходила подготовка шоу. В частности, им не нравилась громкая и тяжелая музыка и негативный посыл, который метал-культура несет в общество.
Little Big в социальных сетях на днях также объявили об отмене своего российского тура в 2022 году.
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