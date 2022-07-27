https://ria.ru/20220727/metal-1805347124.html
Фестиваль Metal Over Russia отменили
Фестиваль Metal Over Russia отменили - РИА Новости, 27.07.2022
Фестиваль Metal Over Russia отменили
Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:44
2022-07-27T15:44
2022-07-27T15:47
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года.В следующей публикации они добавили, что "принимают комплексное решение о переносе фестиваля в дополнение к ряду компенсационных концертов".Ранее фестиваль был раскритикован местными жителями подмосковной усадьбы Гребнево, где проходила подготовка шоу. В частности, им не нравилась громкая и тяжелая музыка и негативный посыл, который метал-культура несет в общество.Little Big в социальных сетях на днях также объявили об отмене своего российского тура в 2022 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
15:44 27.07.2022 (обновлено: 15:47 27.07.2022)
Фестиваль Metal Over Russia отменили
Фестиваль Metal Over Russia в Подмосковье перенесли на неопределенный срок
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль Metal Over Russia отменили, сообщили организаторы в социальных сетях. Он должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года.
"Друзья, с большим сожалением сообщаем, что фестиваль переносится. О подробностях обязательно напишем", – отметили представители шоу.
В следующей публикации они добавили, что "принимают комплексное решение о переносе фестиваля в дополнение к ряду компенсационных концертов".
"С большой вероятностью вы так или иначе сможете услышать большинство заявленных групп в различных интересных форматах и на разных крутых локациях", – сообщили организаторы.
Ранее фестиваль был раскритикован местными жителями подмосковной усадьбы Гребнево, где проходила подготовка шоу. В частности, им не нравилась громкая и тяжелая музыка и негативный посыл, который метал-культура несет в общество.
Little Big в социальных сетях на днях также объявили
об отмене своего российского тура в 2022 году.