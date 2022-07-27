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Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель - РИА Новости, 27.07.2022
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Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель
Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель - РИА Новости, 27.07.2022
Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель
Возвращение в Киев уволенного после своих высказываний о Бандере посла Украины в ФРГ Андрея Мельника состоится через две или три недели, сообщил в среду сам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:36
2022-07-27T14:36
в мире
андрей мельник
степан бандера
олаф шольц
киев
украина
германия
мид германии
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Возвращение в Киев уволенного после своих высказываний о Бандере посла Украины в ФРГ Андрея Мельника состоится через две или три недели, сообщил в среду сам дипломат."Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем папой Римским. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию", - заявил Мельник в интервью изданию Zeit.Германию он покинет через "две-три недели", уточнил дипломат. На вопрос, является ли его отзыв в Киев последствием штатного или же дисциплинарного увольнения, Мельник обозначил свой отъезд "рутинным делом", которое однако имеет отношение и к его методам дипломатии."Наверное, не стоило так часто перебарщивать", - отметил он.По заверению экс-посла, слова его "всегда были спонтанными и шли от сердца". То, что он ранее обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", было ошибкой, добавил Мельник.На данный момент дипломат, по собственным словам, стоит "на распутье" и не знает, чем заняться далее, хотя "в Киеве есть несколько предложений".Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Несмотря на то, что уже 9 июля Зеленский подписал указ об увольнении и отзыве Мельника, дипломат на официальном сайте посольства в ФРГ и своём Твиттер-аккаунте до сих пор числится в качестве посла.Ранее немецкий телеканал RTL со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский дипломат Алексей Макеев станет преемником Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804503256.html
https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html
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в мире, андрей мельник, степан бандера, олаф шольц, киев, украина, германия, мид германии
14:36 27.07.2022
 
Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель

Уволенный после слов о Бандере посол Украины Мельник покинет Берлин через несколько недель

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Возвращение в Киев уволенного после своих высказываний о Бандере посла Украины в ФРГ Андрея Мельника состоится через две или три недели, сообщил в среду сам дипломат.
"Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем папой Римским. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию", - заявил Мельник в интервью изданию Zeit.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 15:10
Новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев, сообщили СМИ
Германию он покинет через "две-три недели", уточнил дипломат. На вопрос, является ли его отзыв в Киев последствием штатного или же дисциплинарного увольнения, Мельник обозначил свой отъезд "рутинным делом", которое однако имеет отношение и к его методам дипломатии.
"Наверное, не стоило так часто перебарщивать", - отметил он.
По заверению экс-посла, слова его "всегда были спонтанными и шли от сердца". То, что он ранее обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", было ошибкой, добавил Мельник.
"Я считал неправильным, что канцлер не поехал на Украину по надуманным причинам. Возможно, мне следовало подобрать другое слово, но это чувство соответствовало мнению всей Украины", - сообщил он.
На данный момент дипломат, по собственным словам, стоит "на распутье" и не знает, чем заняться далее, хотя "в Киеве есть несколько предложений".
Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Несмотря на то, что уже 9 июля Зеленский подписал указ об увольнении и отзыве Мельника, дипломат на официальном сайте посольства в ФРГ и своём Твиттер-аккаунте до сих пор числится в качестве посла.
Ранее немецкий телеканал RTL со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский дипломат Алексей Макеев станет преемником Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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В миреАндрей МельникСтепан БандераОлаф ШольцКиевУкраинаГерманияМИД Германии
 
 
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