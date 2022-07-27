Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель
Уволенный после слов о Бандере посол Украины Мельник покинет Берлин через несколько недель
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Возвращение в Киев уволенного после своих высказываний о Бандере посла Украины в ФРГ Андрея Мельника состоится через две или три недели, сообщил в среду сам дипломат.
"Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем папой Римским. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию", - заявил Мельник в интервью изданию Zeit.
"Наверное, не стоило так часто перебарщивать", - отметил он.
По заверению экс-посла, слова его "всегда были спонтанными и шли от сердца". То, что он ранее обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", было ошибкой, добавил Мельник.
"Я считал неправильным, что канцлер не поехал на Украину по надуманным причинам. Возможно, мне следовало подобрать другое слово, но это чувство соответствовало мнению всей Украины", - сообщил он.
На данный момент дипломат, по собственным словам, стоит "на распутье" и не знает, чем заняться далее, хотя "в Киеве есть несколько предложений".
Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Несмотря на то, что уже 9 июля Зеленский подписал указ об увольнении и отзыве Мельника, дипломат на официальном сайте посольства в ФРГ и своём Твиттер-аккаунте до сих пор числится в качестве посла.
Ранее немецкий телеканал RTL со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский дипломат Алексей Макеев станет преемником Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.