https://ria.ru/20220727/melnik-1805335654.html

Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель

Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель - РИА Новости, 27.07.2022

Уволенный посол Украины Мельник покинет Германию через несколько недель

Возвращение в Киев уволенного после своих высказываний о Бандере посла Украины в ФРГ Андрея Мельника состоится через две или три недели, сообщил в среду сам... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:36

2022-07-27T14:36

2022-07-27T14:36

в мире

андрей мельник

степан бандера

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украина

германия

мид германии

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Возвращение в Киев уволенного после своих высказываний о Бандере посла Украины в ФРГ Андрея Мельника состоится через две или три недели, сообщил в среду сам дипломат."Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем папой Римским. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию", - заявил Мельник в интервью изданию Zeit.Германию он покинет через "две-три недели", уточнил дипломат. На вопрос, является ли его отзыв в Киев последствием штатного или же дисциплинарного увольнения, Мельник обозначил свой отъезд "рутинным делом", которое однако имеет отношение и к его методам дипломатии."Наверное, не стоило так часто перебарщивать", - отметил он.По заверению экс-посла, слова его "всегда были спонтанными и шли от сердца". То, что он ранее обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", было ошибкой, добавил Мельник.На данный момент дипломат, по собственным словам, стоит "на распутье" и не знает, чем заняться далее, хотя "в Киеве есть несколько предложений".Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Несмотря на то, что уже 9 июля Зеленский подписал указ об увольнении и отзыве Мельника, дипломат на официальном сайте посольства в ФРГ и своём Твиттер-аккаунте до сих пор числится в качестве посла.Ранее немецкий телеканал RTL со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский дипломат Алексей Макеев станет преемником Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804503256.html

https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html

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Дарья Буймова

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