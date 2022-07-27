https://ria.ru/20220727/melitopol-1805339786.html
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками - РИА Новости, 27.07.2022
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками
Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:48
2022-07-27T14:48
2022-07-27T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
мелитополь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена", — сказал Рогов. По его словам, атака была предпринята минувшей ночью."Боевики Зеленского стараются разрушить мирную инфраструктуру, чтобы лишить людей работы и уверенности в завтрашнем дне — как раз всего того, что Россия дает", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/vsu-1804564453.html
запорожская область
украина
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_703e3748daf0ada1819a732c3ccbe04b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, мелитополь, ситуация в днр и лнр
14:48 27.07.2022 (обновлено: 15:13 27.07.2022)
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками
Система ПВО пресекла попытку украинских войск атаковать Мелитополь ударными дронами