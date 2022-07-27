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ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/melitopol-1805339786.html
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками - РИА Новости, 27.07.2022
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками
Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:48
2022-07-27T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
мелитополь
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена", — сказал Рогов. По его словам, атака была предпринята минувшей ночью."Боевики Зеленского стараются разрушить мирную инфраструктуру, чтобы лишить людей работы и уверенности в завтрашнем дне — как раз всего того, что Россия дает", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
украина
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, мелитополь, ситуация в днр и лнр
14:48 27.07.2022 (обновлено: 15:13 27.07.2022)
 
ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками

Система ПВО пресекла попытку украинских войск атаковать Мелитополь ударными дронами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена", — сказал Рогов. По его словам, атака была предпринята минувшей ночью.
"Боевики Зеленского стараются разрушить мирную инфраструктуру, чтобы лишить людей работы и уверенности в завтрашнем дне — как раз всего того, что Россия дает", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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