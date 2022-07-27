https://ria.ru/20220727/melitopol-1805339786.html

ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками

ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками - РИА Новости, 27.07.2022

ВСУ попытались атаковать Мелитополь ударными беспилотниками

Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:48

2022-07-27T14:48

2022-07-27T15:13

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских войск атаковать ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена", — сказал Рогов. По его словам, атака была предпринята минувшей ночью."Боевики Зеленского стараются разрушить мирную инфраструктуру, чтобы лишить людей работы и уверенности в завтрашнем дне — как раз всего того, что Россия дает", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220723/vsu-1804564453.html

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Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, мелитополь, ситуация в днр и лнр