19:21 27.07.2022 (обновлено: 21:35 27.07.2022)
Медведев показал карту Европы с отошедшими другим странам регионами Украины
Медведев опубликовал карту с отошедшими России, Польше и Румынии регионами Украины
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ заявил, что Владимир Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории.
"В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)", — написал Медведев применительно к карте, где территория Украины совпадает с границами страны до 2014 года.
"Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)", — продолжил зампред Совбеза. На этой карте как территория Украины обозначена только Киевская область. Остальные регионы отнесены к России, Польше, Румынии и Венгрии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
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