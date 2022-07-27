https://ria.ru/20220727/medkadry-1805310281.html

В Липецкой области активизируют подготовку медицинских кадров

В Липецкой области активизируют подготовку медицинских кадров - РИА Новости, 27.07.2022

В Липецкой области активизируют подготовку медицинских кадров

Профильный класс по подготовке будущих медиков откроется с началом нового учебного года в школе села Хлевное Липецкой области, таким образом в решении кадровых... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:23

2022-07-27T13:23

2022-07-27T13:23

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Профильный класс по подготовке будущих медиков откроется с началом нового учебного года в школе села Хлевное Липецкой области, таким образом в решении кадровых проблем здравоохранения региона будут участвовать 13 школ и 24 класса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, факультативные занятия, лекции, вебинары для будущих абитуриентов медвузов будут проводить преподаватели Воронежского медуниверситета и врачи Хлевенской районной больницы. Ожидается, что по химико-биологическому профилю будут учиться от восьми до десяти человек, начиная с 10 класса. Сейчас ведётся закупка специального оборудования для кабинетов биологии и химии."Регион очень заинтересован в медицинских кадрах. Мы проводим большую работу по привлечению медиков. Многие уже воспользовались предлагаемыми мерами поддержки и выбрали для работы Липецкую область. Уверен, что открытие профильных классов будет способствовать укреплению кадрового состава наших медицинских учреждений" - отметил Игорь Артамонов.Губернатор напомнил, что для обучения школьников регион наладил сотрудничество с Воронежским, Рязанским, Курским медицинскими университетами. Профильные классы созданы в тринадцати школах области, двенадцать из них находятся в областном центре, а еще двенадцать в Ельце, Чаплыгине, Грязях, Усмани, Лебедяни, Задонске, Добринке, а теперь и в Хлевном.В общей сложности в них обучается более 430 ребят. Кроме этого, в Елецком госуниверситете с прошлого года действует факультет по специальности "Лечебное дело".

https://ria.ru/20220715/obrazovanie-1802643357.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общество